Prefeitura amplia inclusão e desenvolvimento esportivo em 2024 e se prepara para novos avanços em 2025 – CGNotícias

Por MRNews



Em 2024, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte, consolidou seu papel como protagonista no incentivo ao esporte em Campo Grande, promovendo inclusão e bem-estar social por meio de programas e eventos que atenderam milhares de pessoas. Com destaque para iniciativas como o “Movimenta CG” e a realização de grandes competições, a Funesp reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento esportivo e social da cidade. Para 2025, a fundação projeta expandir ainda mais suas ações, com novos investimentos em infraestrutura, eventos e apoio aos atletas, fortalecendo o acesso ao esporte em todas as regiões de Campo Grande.

Ainda no início de 2024, a Prefeitura ampliou sua equipe com a contratação de quase 100 agentes sociais de esporte e lazer, que passaram a atuar nas sete regiões da cidade. Essa iniciativa reforçou a presença do esporte em diversas comunidades, promovendo a inclusão e oferecendo mais oportunidades para a prática de atividades físicas. Além de impulsionar o setor esportivo, o processo seletivo, realizado em duas etapas, também contribuiu para a geração de emprego, movimentando o mercado de trabalho local.

Outro marco importante foi a II Conferência Municipal de Esporte e Lazer, que reuniu cerca de 500 participantes para discutir os avanços do Plano Municipal de Esporte e Lazer (PLAMEL) e traçar as metas para o ciclo de 2025 a 2028, com grande engajamento da sociedade civil e especialistas da área.

Os eventos esportivos promovidos pela Prefeitura, por meio da Funesp, também alcançaram grande destaque em 2024, com números expressivos de participação. O 17º Jogos Urbanos Indígenas contou com a presença de 820 atletas de 20 comunidades. A 3ª Copa Campo Grande de Futebol Amador mobilizou 1.000 atletas de 45 entidades, enquanto os 37º Jogos Escolares reuniram aproximadamente 1.900 atletas de 95 escolas. Já a 45ª edição dos Jogos Abertos, celebrando seus 45 anos, foi marcada pela participação de 2.800 atletas e 409 entidades, com uma cerimônia de encerramento impressionante no Ginásio Guanandizão, que incluiu um espetáculo de luzes.

Infraestrutura e Incentivo ao Esporte

Além de promover eventos, a Prefeitura investiu fortemente na melhoria da infraestrutura esportiva da cidade. Ao longo do ano, foram entregues 19 academias ao ar livre e reformadas mais de 12 praças e parques, incluindo a Praça Tarsila do Amaral e a Praça do Jardim Inápolis. Em parceria com o Sisep, 85 campos foram iluminados, proporcionando condições mais adequadas para a prática esportiva noturna.

O programa Auxílio Atleta foi outro grande avanço, com um investimento recorde de R$ 358,9 mil, beneficiando 125 atletas e paratletas, o maior número até agora. Um dos exemplos mais inspiradores é o do paratleta João Pedro Souza Silva, que, com o apoio financeiro, pôde representar Campo Grande em uma competição de ciclismo de alto nível no Rio de Janeiro.

Para 2025, as expectativas são de ainda mais crescimento e inovação. A Prefeitura já prevê um aumento do orçamento para o Auxílio Atleta, que passará a R$ 400.000,00, ampliando o suporte a atletas de diferentes modalidades. O projeto “Movimenta CG”, um dos maiores sucessos de 2024 com mais de 71 mil atendimentos e 15 mil inscritos, terá sua atuação expandida para mais bairros da cidade. Entre os eventos de destaque, estão o Pilates Day que reuniu 500 pessoas em 19 locais e aulão de aniversário da cidade que atraiu mais de 1.200 participantes ao centro, promovendo música, esporte e integração.

A prefeita Adriane Lopes ressaltou a importância dos investimentos no esporte como uma ferramenta de transformação social e de promoção da saúde para a população de Campo Grande. Segundo ela, as ações da administração reforçam o compromisso com o bem-estar de todos os cidadãos.

“O esporte é uma das formas mais poderosas de inclusão e desenvolvimento social. Em 2024, investimos fortemente para que mais pessoas tenham acesso a atividades esportivas de qualidade, melhorando a saúde e a convivência em nossa cidade. Em 2025, vamos intensificar ainda mais essas ações, ampliando oportunidades e fortalecendo nossa comunidade por meio do esporte”, destacou a Prefeita de Campo Grande.

Assim, a Prefeitura de Campo Grande consolida-se como uma força motriz do desenvolvimento esportivo e social, promovendo saúde, inclusão e cidadania. A ampliação dos programas e dos investimentos em infraestrutura reforça o compromisso da administração municipal com a construção de uma cidade mais ativa e integrada para todos.