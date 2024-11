Melhores passeios em João Pessoa: pontos turísticos e praias

João Pessoa, capital da Paraíba, costuma ser destaque em notícias ou nos assuntos mais comentados das redes sociais por causa da qualidade de vida que oferece, especialmente quando comparada a outras capitais do Brasil.

Não por acaso, vários rankings de melhores locais para morar citam a cidade e dicas de melhores passeios em João Pessoa se tornaram populares. Em 2022, por exemplo, um canal no Youtube especializado em destinos incluiu João Pessoa como uma das dez melhores cidades da América do Sul para se viver. A capital paraibana é a única cidade do Brasil a integrar a lista.

Estudo da Booking, plataforma de viagens, divulgado em 23 de novembro de 2024, aponta que João Pessoa, capital da Paraíba, ganhou destaque internacional ao ser listada entre os dez destinos em alta para 2025. A previsão da empresa se baseia numa pesquisa com mais de 27 mil pessoas de 33 países e territórios, que apontou tendências e preferências dos viajantes para o próximo ano.

A inclusão de João Pessoa posiciona a cidade como um destino que combina beleza natural, cultura e hospitalidade, aspectos que estão conquistando cada vez mais os turistas de todo o mundo. Entre as outras cidades selecionadas estão destinos renomados como São Pedro do Atacama, no Chile, e Tromso, na Noruega.

A lista completa de destinos em alta inclui:

Houston, Texas, Estados Unidos;

João Pessoa, Paraíba, Brasil;

Naha, Okinawa, Japão;

Sanya, China;

Tignes, França;

Trieste, Itália;

São Pedro do Atacama, Chile;

Tromso, Noruega;

Villajoyosa, Espanha;

Willemstad, Curaçao.

Por que vale a pena ir a João Pessoa?

Também em 2022, João Pessoa apareceu em outro ranking. A cidade é uma das mais bem preparadas do Brasil para receber os chamados nômades digitais, que são aqueles profissionais que não têm um lugar fixo para trabalhar e usam a tecnologia a seu favor para desenvolver atividades à distância. A informação é de uma pesquisa divulgada pela empresa de tecnologia da informação StartSe.

Os entrevistados citaram entre os motivos de João Pessoa ser uma das melhores do Brasil para receber nômades digitais três principais fatores: velocidade de conexão com a internet, custo de vida e atrações próximas.

Em João Pessoa ou a poucos minutos da cidade, são encontradas praias com cenários de tirar o fôlego, tanto para quem busca águas tranquilas, mas também para quem procura ondas agitadas para a prática de surfe. Além disso, os passeios em João Pessoa oferecem valores acessíveis e fáceis de chegar, assim como uma gastronomia privilegiada.

Qual é o principal ponto turístico de João Pessoa?

Toda cidade tem aqueles pontos turísticos que não se pode deixar de visitar, não é mesmo? Quando pensamos em Nova Iorque, por exemplo, o Central Park e a Estátua da Liberdade vêm logo à mente. No Rio de Janeiro, o cartão-postal é o Cristo Redentor. Já em São Paulo, é a Avenida Paulista. João Pessoa não é diferente nesse quesito e tem seus pontos turísticos principais.

O Farol do Cabo Branco, o Busto de Tamandaré, o parque Sólon de Lucena (Lagoa) e o parque Arruda Câmara (Bica) estão entre os locais mais populares de passeios em João Pessoa e que sempre costumam aparecer nas fotografias dos turistas.

Farol do Cabo Branco, uma das melhores atrações

Entre os principais pontos turísticos de João Pessoa está o farol do Cabo Branco, localizado no bairro de mesmo nome e próximo à Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes.

O local oferece uma visão privilegiada do mar da capital paraibana e está aberto à visitação gratuita. Segundo a Secretaria de Turismo de João Pessoa (Setur), o farol está funcionando normalmente e possui um estacionamento para quem for de carro.

Por ficar em uma localização com pouca movimentação, é recomendável visitar o local durante o dia.

O que fazer em João Pessoa?

Opções de passeios em João Pessoa estão disponíveis para todas as idades. São muitas opções de bares e restaurantes, eventos culturais, inclusive gratuitos, parques e praias para visitar com toda a família, além de práticas esportivas.

Com relação às belezas naturais, há praias belíssimas em todo o Litoral da Paraíba, que, mesmo fora de João Pessoa, estão localizadas a poucos minutos da capital e podem ser visitadas com facilidade.

Quem deseja curtir a vida noturna nos bairros de Tambaú, Cabo Branco e Manaíra vai encontrar bares para os mais variados gostos: do regional ao irlandês. Apesar desses três bairros terem um maior número de estabelecimentos, é possível encontrar diversão em outros pontos da cidade, como o Priscylla’s Hall, em Mandacaru, e as casas de show do Centro Histórico.

Se a pedida é praia, do Norte ao Sul do Litoral, moradores e turistas experimentam águas mornas nos passeios em João Pessoa, largas faixas de areia e tranquilidade para passar seus dias com quem mais amam.

A prática esportiva também encontra seu espaço na programação de João Pessoa e traz modalidades para todos os públicos, até os mais aventureiros. Beach tennis, corrida de rua, ioga e até natação em mar aberto são oferecidos na capital paraibana.

Passeio de buggy em João Pessoa

Uma das formas de conhecer o Litoral da Paraíba é fazendo um passeio em João Pessoa com buggy. Existem rotas pelo Litoral Sul e Litoral Norte, feitas por diversas empresas. Os visitantes podem se encantar com outras belezas naturais presentes na região, como as falésias e a flora local. Além disso, conhecer as praias de jet ski e barco também são dicas de passeios para fazer em João Pessoa.

O passeio do Litoral Sul, por exemplo, passa por praias como Barra de Gramame, Praia do Amor, Mirante do Dedo de Deus, Praia de Tabatinga, Praia de Coqueirinho e a Praia Naturista de Tambaba.

A maioria das empresas que fazem estes passeios em João Pessoa pode ser encontrada na internet. Vale destacar que é importante verificar se a credibilidade antes de contratar.

Passeios em João Pessoa: quais são as melhores praias?

Cada um tem os seus critérios para definir qual praia é melhor, não é mesmo? Alguns procuram calmaria, outros aventura. Em João Pessoa, assim como em todo o Litoral da Paraíba, há opções para os variados tipos de gostos. Selecionamos as praias mais conhecidas da Região Metropolitana de João Pessoa para você conferir o que cada uma pode oferecer.

Praia de Tambaú

A praia de Tambaú é uma das mais conhecidas da capital paraibana e pode ser acessada facilmente, seja de carro, de ônibus ou de transporte por aplicativo. Por lá, dá para alugar um guarda-sol e curtir o dia, tomar um banho de mar, praticar esportes como vôlei e beach tennis e ainda conferir diversas opções gastronômicas no bairro.

Por ser uma praia urbana, é importante ficar de olho nos relatórios de balneabilidade, que alertam sobre possíveis trechos impróprios para banho.

Coqueirinho e Tambaba

No Litoral Sul da Paraíba, a 35 km de João Pessoa, está localizada a praia de Coqueirinho, no município do Conde. A praia é conhecida por seu mar calmo, águas cristalinas, falésias coloridas e formações rochosas.

Há uma extensa faixa de areia, com vários coqueiros que fazem sombra para os visitantes. Ideal para curtir um dia com os amigos ou em família, relaxando em um cenário paradisíaco.

A pouco mais de 10 minutos de carro, está a praia de Tambaba, conhecida por ser a primeira praia oficializada como naturista do Nordeste. Classificada como uma das praias mais belas da Paraíba, é dividida em dois lados: uma parte destinada à prática do naturismo, e outra parte para quem não é adepto.

O que separa as duas áreas é uma escada que leva os praticantes do naturismo a uma recepção, onde são apresentados às regras do local, dentre elas, a não autorização de tirar fotos.

Ponta de Campina

Saindo do Litoral Sul e indo para o Litoral Norte da Paraíba, está a praia Ponta de Campina, no município de Cabedelo, na Grande João Pessoa. É um dos destinos favoritos das famílias que desejam se reunir com tranquilidade, além de praticantes de esportes náuticos como o windsurf.

Camboinha e Praia do Jacaré

No município de Cabedelo, a cerca de 20 km de João Pessoa, está Camboinha. A praia também é conhecida por sua tranquilidade, favorável à prática de mergulho e outros esportes marítimos. Também é excelente para curtir um passeio de caiaque, jet ski e lanchas.

Ainda em Cabedelo, na Grande João Pessoa, fica a praia do Jacaré, um dos destinos turísticos mais buscados do estado. E não é por acaso. Ver as águas do Rio Paraíba refletindo o degradê do céu com o pôr-do-sol é fascinante. Somando-se ao espetáculo natural, o momento traz como trilha o tradicional Bolero de Ravel, interpretado pelo artista Jurandy do Sax. O local reúne praça de alimentação, lojinhas de artesanato, bares e apresentações culturais.

Costa do Conde

O Conde é uma cidade localizada no Litoral Sul da Paraíba, a aproximadamente 40 km de João Pessoa. O município possui praias belíssimas, sendo as principais: Barra de Gramame, praia do Amor, Carapibus, Jacumã, Tabatinga, Coqueirinho, Arapuca e Tambaba.

Com praias paradisíacas, é possível conhecer a Costa do Conde de buggy. No território, há a chamada trilha dos mirantes, formações rochosas naturais, que permitem ter uma visão privilegiada de todo o cenário. Entre eles, o Dedo de Deus, que é o mais famoso, o mirante das Tartarugas e o Castelo da Princesa.

Praia Bela

No município de Pitimbu, Litoral Sul paraibano, encontramos a praia Bela. Como o nome já diz, o cenário parece que foi pintado à mão. As ondas por lá são mais altas e fortes, por isso, a praia é procurada frequentemente por surfistas.

A melhor época para surfar na praia Bela é nos preparativos para o inverno, em meados de março a maio, que é quando se potencializa o vento terral – aquele que sopra da terra para o mar, deixando a onda mais lisa.

Ilha de Areia Vermelha

O Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha é um parque estadual localizado no município de Cabedelo, no estado da Paraíba. Apresenta uma área de 231 hectares, e foi criado pelo decreto estadual nº 21.263 de 28 de agosto de 2000.

Para chegar até Areia Vermelha, tudo depende da maré. Isso porque o banco de areia só aparece durante a maré baixa. Nesses momentos, é possível acessar a ilha pela Praia de Camboinha, em um passeio rápido de barco que, normalmente, é feito em grandes grupos. O transporte custa de R$ 25 a R$ 30 por pessoa, em uma viagem que dura de 20 a 30 minutos.

Piscinas Naturais do Seixas

Se você deseja um passeio paradisíaco, a poucos minutos da área mais urbana da capital, visite as piscinas naturais do Seixas. Estes passeios em João Pessoa podem ser feitos em catamarãs que saem da praia da Penha e dura em média de 15 minutos até a chegada às piscinas. O local é o destino de mergulhadores e turistas que buscam tranquilidade, beleza e o contato com espécies marítimas.

Mais opções entre as melhores praias de João Pessoa

Além das opções acima, há outras praias que vale a pena conhecer em João Pessoa ou na Região Metropolitana. Aqui vão mais dicas:

Praia do Bessa: localizada na área urbana de João Pessoa, é conhecida por suas águas tranquilas, que lembram o Caribe.

Praias de Tabatinga: está localizada a 30 quilômetros de João Pessoa. Assim como toda boa praia paradisíaca, Tabatinga tem águas mornas, boa faixa de terra para caminhar e um visual digno de filme com a presença das falésias.

Praia de Intermares : localizada em Cabedelo, a praia de Intermares tem ondas perfeitas para o surfe e infraestrutura turística.

Praia do Poço: também fica no município de Cabedelo. Tem águas calmas, especialmente quando a maré está baixa, tornando-se ideal para as crianças.

Praia de Cabo Branco : é uma das praias urbanas de João Pessoa. Assim como na praia de Tambaú, dá para tomar um banho de mar, praticar esportes e ainda curtir a gastronomia local.

Praia de Manaíra: considerada a praia de maior movimentação comercial da capital, a praia de Manaíra é conhecida pelas inúmeras opções de bares, restaurantes e entretenimento diurno e noturno.

O que mais não se pode deixar de conhecer em João Pessoa

Os encantos naturais do Litoral da Paraíba são protagonistas quando o assunto é turismo, mas há outras opções imperdíveis de passeios em João Pessoa. São museus, casas de shows e parques para conhecer a história, a arte, assim como a fauna e a flora do estado. Há também uma variedade de restaurantes com gastronomia de várias partes do Brasil e do mundo.

MAP – Mercado de Artesanato Paraibano

O Museu do Artesanato Paraibano Janete Costa é um espaço cultural para quem quer prestigiar o artesanato em João Pessoa. Inaugurado em 2005, o museu abriga um acervo com mais de mil peças produzidas na Paraíba, de diferentes tipologias, como fibras, cerâmica, madeira, fios, rendas, bordados, brinquedos populares, flandres e metais.

Parque Sólon de Lucena

Com uma área de 35 mil metros quadrados, o parque Sólon de Lucena é uma ótima opção de lazer gratuita para toda a família, em pleno coração da cidade. Popularmente conhecido como ‘Lagoa’, o parque é ótimo para caminhar, fazer piqueniques, além de receber parques de diversões e atrações culturais.

Gastronomia em João Pessoa

Seja um almoço ou jantar com vista panorâmica do mar, pratos exclusivos ou happy hour convidativo, as sugestões são muitas para quem deseja desfrutar do melhor de João Pessoa. A cidade, de fato, tem apresentado excelentes opções, para diversos tipos de públicos, e que agrada todos os gostos.

Começando pela tradicional culinária nordestina, em restaurantes como o Mangai, Bar do Cuscuz e Mió do Sertão, você encontra as delícias como rubacão, cuscuz e carne de sol na nata, mas não para por aí. É possível viajar o Brasil e o mundo por meio da gastronomia em João Pessoa, experimentando pratos de diversos lugares, como receitas da culinária oriental, italiana, mexicana, entre outras.

Centro Histórico de João Pessoa

No Centro Histórico da capital paraibana, o visitante pode fazer uma rota pela arquitetura, cotidiano e religiosidade, registradas em mais de 400 anos de história. O Centro Cultural São Francisco, por exemplo, é um dos pontos mais importantes do Barroco no Brasil, com visitas guiadas.

Já no Varadouro, fica o Hotel Globo, conhecido por apresentar uma vista privilegiada para o Rio Sanhauá e uma magnífica visão do pôr do sol. Há também a Casa da Pólvora, na ladeira São Francisco, e o museu da Cidade de João Pessoa, na Praça da Independência.

Estação Cabo Branco: também conhecida como Estação Ciência, oferece opções de cultura e lazer e ainda conta com um mirante, recém-reformado, onde é possível observar a cidade e também fenômenos astronômicos.

Jardim Botânico: um pedaço da Mata Atlântica com entrada na avenida Pedro II. É possível agendar uma visita com guias, por meio das redes sociais, e conhecer a fauna e a flora local.

Bica: com uma área verde de cerca de 12 hectares, o parque reúne uma diversidade de espécies animais e vegetais, além de oferecer atividades de lazer e entretenimento para seus visitantes.

Aquário Paraíba: localizado na Ponta do Seixas, em João Pessoa, o aquário possui cerca de 120 animais, pertencentes a 80 espécies.

Além das opções que já mencionamos, há um mundo de encantos naturais a serem explorados. Descubra as maravilhas das melhores praias e passeios em João Pessoa com o Guia Qual é a Boa, acessando o Jornal da Paraíba.

Resumo

Neste artigo, você ficou por dentro dos melhores passeios em João Pessoa. Quando o assunto é cultura e lazer, a capital da Paraíba e Região Metropolitana oferece uma extensa lista de atrativos que agradam as mais diferentes preferências.

Os praieiros encontram opções para curtir com a família e relaxar em águas mornas e tranquilas, como Coqueirinho e Tambaba. Esta última tem uma parte exclusiva para quem é praticante do naturismo. Agora, se a pedida é aventura, dá surfar na praia Bela ou praticar windsurf em Ponta de Campina.

Na Costa do Conde, no Litoral Sul, os visitantes podem se encantar com os cenários perfeitos dos mirantes Dedo de Deus, das Tartarugas e do Castelo da Princesa. Essa trilha dos mirantes pode ser feita por passeios de buggy, que estão disponíveis em outras partes do Litoral da Paraíba.

Dentro dos limites de João Pessoa, as praias do Bessa, Tambaú e Cabo Branco são pontos para tomar um bom banho de mar ou até praticar esportes na areia, como beach tennis e vôlei. Ainda falando de natureza, que tal conhecer os animais da Bica ou a fauna marinha no Aquário Paraíba?

Para quem é apaixonado por arte e cultura, João Pessoa tem desde ícone do Barroco no Brasil, a Igreja São Francisco, até peças do artesanato paraibano. Nas casas de shows espalhadas pela cidade, grandes artistas do estado e do Brasil se apresentam. Já nos restaurantes, é possível viajar o mundo pelo sabor.

O que você achou de saber mais sobre os passeios em João Pessoa? Acesse o Jornal da Paraíba para ficar por dentro de tudo o que acontece na Paraíba, do Litoral ao Sertão.