TV Cabo Branco lidera a audiência de João Pessoa em 2024 e sai na frente em todos os horários

TV Cabo Branco comemora mais uma liderança no IBOPE. Rede Paraíba

A nova pesquisa Kantar IBOPE divulgada nesta quarta-feira (25) confirma a liderança da TV Cabo Branco em 2024 e ressalta mais uma vez a preferência dos pessoenses pela programação da afiliada Globo. Os números da pesquisa, que foi realizada de 16 a 22 de agosto de 2024, foram divulgados há pouco e destacam a predominância da emissora nos programas mais assistidos de João Pessoa e região.

A TV Cabo Branco segue de mãos dadas com os paraibanos. Nos números mais recentes, a emissora alcançou mais de 900 mil de telespectadores diários e superou em 10% a segunda emissora colocada, destacando que os paraibanos estão sintonizados e acompanham de perto a programação local, que inclui notícias, serviços e entretenimento.

O nosso Bom Dia faz toda a diferença!

Amy Nascimento comanda o Bom Dia Paraíba. Roan Nascimento/Rede Paraíba

O compromisso dos pessoenses com o jornalismo de qualidade começa cedinho. O Bom Dia Paraíba, que é apresentado por Amy Nascimento, entra na casa dos paraibanos às 6 da manhã, de segunda a sexta.

No resultado da pesquisa de hoje, o programa possui uma ampla vantagem em comparação com os demais conteúdos locais. Confira o gráfico:

JPB1 junto com a comunidade

JPB1 é líder de audiência em 2024. Na foto, os jornalistas Denise Delmiro e Ewerton Correia. Roan Nascimento e Anderson Brito/Rede Paraíba

A TV Cabo Branco segue com os paraibanos ao longo do dia. Às 11h45, de segunda a sábado, as principais notícias do dia são mostradas no JPB1. Ewerton Correia assume a apresentação do telejornal durante a licença-maternidade de Denise Delmiro.

Nos dados recentes, o jornal alcança mais de 168 mil telespectadores por dia, com 25% mais audiência que o programa policial concorrente. Esse número é superior ao número de moradores do bairro de Mangabeira, na capital.

O JPB1 também marcou 17 pontos e 33% de participação domiciliar. Confira os dados:

Goleada do Globo Esporte

O Globo Esporte é apresentado por Danilo Alves. Roan Nascimento/Rede Paraíba

As medalhas do primeiro lugar também estão presentes durante a tarde no Globo Esporte Paraíba. Danilo Alves apresenta o programa que vai ao ar de segunda a sábado, às 12h50.

O Globo Esporte Paraíba marcou 19 pontos e 35% de participação domiciliar. Confira os dados comparativos:

O boa noite líder de audiência

Larissa Pereira entra à noite na casa dos paraibanos no JPB2. Anderson Brito/Rede Paraíba

O JPB2 é o jornal que deixa o pessoense bem informado para que ele termine o dia sabendo das notícias da cidade. Larissa Pereira entra diariamente na casa dos paraibanos e leva as atualizações dos últimos acontecimentos em João Pessoa e região metropolitana.

O telejornal, que vai ao ar de segunda a sábado às 19h10, apresentou ótimo desempenho na última pesquisa. O alcance diário do jornal foi de 300 mil pessoas e marcou 35 pontos, além de 49% de participação domiciliar. Confira os números:

Domingos também na liderança

Zuila David apresenta o Paraíba Comunidade. Anderson Brito/Rede Paraíba

O Paraíba Comunidade entra na casa dos pessoenses às 6h50 dos domingos. Zuila David comanda o jornal, que segue crescendo o seu alcance.

Na pesquisa mais recente do IBOPE, o Paraíba Comunidade atingiu mais de 93 mil pessoas, marcou 8 pontos e obteve 64% de participação domiciliar.