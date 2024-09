Deportivo Riestra x Newell’s Old Boys ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (27/07)

Data: 25 de setembro de 2024

Partida: notícias do Newell’s Old Boys x Deportivo Riestra

O clima nos treinos do Newell’s Old Boys é de expectativa e decisões importantes à vista. O goleiro Lucas Hoyos, que recentemente se recuperou de uma lesão muscular, voltou a treinar e está disponível para a partida desta sexta-feira contra o Deportivo Riestra. No entanto, a decisão do treinador Ricardo Lunari sobre quem será o titular no gol parece já estar inclinada a favor de Ramiro Macagno do Campeonato Argentino ao vivo .

Na última partida, Macagno se destacou ao defender com brilhantismo e contribuir significativamente para a vitória sobre o Tigre, encerrando uma sequência de nove jogos sem triunfos para os leprosos. Suas defesas foram cruciais e, apesar da volta de Hoyos, os sinais vindos de Lunari indicam que Macagno continuará como o goleiro titular no próximo confronto.

Durante a sessão de treinos em Bella Vista, as atenções do técnico também estão voltadas para a formação do meio-campo e a linha de ataque. A continuidade de jogadores como Valentino Acuña e Juan Manuel García é uma das principais incertezas a serem resolvidas antes do jogo. Lunari enfatizou a importância de garantir um bom resultado contra o Riestra: “Precisamos garantir um bom resultado; esse é nosso objetivo a curto prazo”, afirmou.

Além disso, o treinador rubro-negro manifestou sua ambição em relação ao clube. “Quero administrar várias partidas no Newell’s. A longo prazo, meu objetivo é me tornar o treinador oficial do clube”, reconheceu Lunari, que começou sua trajetória no Newell’s com uma vitória promissora no último sábado no Coloso.

Com a partida se aproximando, o Newell’s busca consolidar sua recuperação e voltar a brigar por posições melhores na tabela, e a escolha do goleiro titular será um dos muitos desafios a serem enfrentados pela equipe nesta fase do campeonato.