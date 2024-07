onde assistir, escalações prováveis e estatísticas

Botafogo-PB x Figueirense é o próximo desafio do Belo na Série C do Campeonato Brasileiro, válido pela 16ª rodada. A partida contra o Furacão do Estreito está marcada para o próximo domingo (3), às 17h, no Estádio Almeidão. O confronto é um duelo direto entre equipes do G-4 da Terceirona.

Botafogo-PB x Figueirense: equipes se enfrentam pela 16ª rodada. Arte/Cisco Nobre

O Botafogo-PB chega para a partida após empatar com o Ypiranga-RS, em 2 a 2, fora de casa. O Belo chegou a virar o confronto contra o Canarinho, após sair atrás do placar, mas sofreu o empate aos 48 minutos do 2° tempo.

Mesmo com o resultado, o Alvinegro da Estrela Vermelha é o líder da Série C, com a classificação para a próxima fase bem encaminhada. Na campanha geral, oBotafogo-PB soma 32 pontos, nove vitórias, cinco empates e uma derrota.

Botafogo-PB x Figueirense: Belo joga após o empate com o Ypiranga-RS. Pablo Nunes/YFC

No outro lado do confronto, o Figueirense vem de um triunfo sobre o Remo, por 1 a 0. Até aqui, o Furacão do Estreito acumula 22 pontos, seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Estatísticas dos times

BOTAFOGO-PB : 15j | 9v | 5e | 1d | 26gm | 16gs | 10sg

: 15j | 9v | 5e | 1d | 26gm | 16gs | 10sg FIGUEIRENSE : 15j | 6v | 4e | 5d | 16gm | 16gs | 0sg

Dia, local e hora de Botafogo-PB x Figueirense

Dia : 03/08

: 03/08 Hora : 17h

: 17h Local : Estádio Almeidão

Transmissão

Onde assistir : DAZN e Nosso Futebol.

: DAZN e Nosso Futebol. Onde ouvir : a CBN Paraíba traz todas as emoções da partida na voz de Raelson Galdino , que terá os comentários de Phillipy Costa . As reportagens serão feitas por Max Oliveira e Fabiano Sousa .

: a traz todas as emoções da partida na voz de , que terá os comentários de . As reportagens serão feitas por e . Onde acompanhar : uma hora antes da bola rolar, o ge entra em campo com o Tempo Real.

Escalações prováveis

BOTAFOGO-PB : Dalton; Lenon, Douglas, Reniê e Evandro; Lucas Gonçalves, Gama (Edmundo), Bruno Leite e Vinícius Leite; Jô e Pipico. Técnico : Evaristo Piza.

: Dalton; Lenon, Douglas, Reniê e Evandro; Lucas Gonçalves, Gama (Edmundo), Bruno Leite e Vinícius Leite; Jô e Pipico. : Evaristo Piza. FIGUEIRENSE : Ruan Carneiro; Léo Maia, Thomás Kayck, Genilson e Samuel; Gledson, Léo Baiano e Camilo; Alisson, Guilherme Pato e Jefinho. Técnico : João Burse.

Arbitragem

Árbitro principal : a definir.

: a definir. Assistente 1 : a definir.

: a definir. Assistente 2 : a definir.

: a definir. Quarto árbitro : a definir.

Dia a dia do Botafogo-PB

Após o empate, o Botafogo-PB recebe folga, antes de iniciar a preparação para o confronto contra o Figueirense.

