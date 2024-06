Prefeitura de João Pessoa recebe Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, em Brasília

A Prefeitura de João Pessoa foi premiada, na tarde desta segunda-feira (17), no II Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, em Brasília. João Pessoa ficou em segundo lugar, atrás apenas de Cuiabá (MT), entre todas as capitais brasileiras, demonstrando as boas práticas e o compromisso com a transparência na aplicação dos recursos públicos e prestação de informações contábeis e fiscais. O prêmio é concedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda.

O prefeito Cícero Lucena participou da cerimônia de premiação. “Esse prêmio me deixa muito feliz porque demonstra que essa gestão tem compromisso com o futuro da cidade e cada vez mais é reconhecida como uma das melhores cidades do nosso país”, disse.

Ele afirmou que compartilha o resultado do prêmio com toda a equipe contábil e fiscal da Prefeitura de João Pessoa. “Ser agraciado com esta premiação em segundo lugar entre todas as capitais é algo que eu compartilho com todos os profissionais da área contábil e fiscal, porque esse é o nosso objetivo. Se nós tivermos estrutura e eficiência na arrecadação e gerenciamento dos recursos, vamos ter mais ações na educação, saúde, infraestrutura”, destacou Cícero Lucena.

Na cerimônia de premiação, o prefeito estava acompanhado do secretário de Finanças, Brunno Sitônio; do diretor geral de Contabilidade da Sefin, Rodrigo Harlan de Freitas; e do deputado federal Mersinho Lucena.

Ranking – O Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal tem como objetivo avaliar a consistência das informações contábeis e fiscais enviadas pelos entes por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

A premiação do Ranking visa reconhecer e incentivar os esforços dos profissionais contábeis dos entes federativos em aprimorar a qualidade das suas informações contábeis e fiscais, promovendo um incentivo saudável e destacando as boas práticas na gestão pública.