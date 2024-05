Paraíba registra saldo positivo na geração de postos de emprego em abril, aponta Caged

Divulgação

A Paraíba registrou um ganho de 739 postos de trabalho com carteira assinada no saldo acumulado do mês de abril. Foram 18.930 admissões e 18.191 desligamentos. Os dados foram publicados nesta quarta-feira (29) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

No mês anterior, em março, a Paraíba também havia registrado um saldo positivo na geração de empregos. Naquele mês foi contabilizado um saldo de 263 postos de trabalho com carteira assinada.

VEJA TAMBÉM:

Os setores que mais contribuíram para o desempenho do mercado de trabalho da Paraíba no mês de abril foram o de serviços, com um saldo de 1.292, e construção, com 556, seguido do comércio, com um saldo de 397. Os outros principais setores da economia, agropecuária e indústria, tiveram saldos negativos.

Em relação ao maior saldo negativo, a liderança fica a cargo do setor da indústria, no qual foi contabilizado menos 1.300 postos de trabalhos, com 2.417 admissões e 3.717 desligamentos em abril. Na sequência aparece o setor da agropecuária, com menos 207 postos de trabalho.

Postos de emprego em João Pessoa e Campina Grande

A capital João Pessoa acompanhou os números do estado no mês de abril, com 1.264 postos de trabalho gerados no saldo do período. Em Campina Grande, a diferença entre admissões e desligamentos também foi positiva, com 807 postos de emprego a mais.