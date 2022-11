Paraíba registra mais de mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Compartilhe















A Paraíba tem 1.191 novos casos de Covid-19, sendo quatro considerados moderados ou graves e 1.187, leves, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgadas neste domingo (20). Nenhum óbito foi registrado nas últimas 24 horas. No total, já são 661.759 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. O número de mortes confirmadas por Covid-19 é de 10.409 no estado desde o início da pandemia. O estado contabiliza 62,27% do público com 12 anos ou mais vacinado com a primeira dose de reforço. Já a segunda dose de reforço para a população a partir de 30 anos, a Paraíba tem 20,07% de cobertura vacinal. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 15 pacientes foram internados nas últimas 24h. A ocupação total de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico), em todo estado, é de 29%. Na Região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 42% em leitos de UTI para adultos. Em Campina Grande, 35% dos leitos estão ocupados. Ao todo 97 pacientes estão internos nas unidades de referência pra Covid-19. Veja também PB volta a exigir uso de máscaras em ambientes fechados nas repartições estaduais

covid-19

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Saúde

Veja esquema de vacinação contra Covid-19 em João Pessoa nesta segunda-feira (21)

Além das Unidades de Saúde da Família (USF), policlínicas municipais e do ponto fixo no Shopping Mangabeira, as vacinas também serão ofertadas no Centro de Imunização, localizado na Torre.

Saúde

João Pessoa retoma testes diários de Covid-19 através de agendamento

Policlínicas Municipais do Cristo e Jaguaribe, Centro de Vivências da UFPB e unidades de saúde da família (USF) distribuídas pelos bairros serão utilizadas.

Saúde

Paraíba registra 14 novos casos moderados ou graves de Covid-19 neste sábado (19)

Além dos casos moderados e graves, foram contabilizados 1.324 casos leves da doença, 16 internações e uma morte nas últimas 24 horas.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter