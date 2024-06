Prefeito destaca investimentos da gestão municipal em tecnologia durante evento de inovação e empreendedorismo

Durante abertura do maior evento de empreendedorismo e inovação do Nordeste, o NEon, realizado pelo Sebrae-PB, no Teatro Pedra do Reino, nesta quinta-feira (6), o prefeito Cícero Lucena disse que João Pessoa se consolida na formação de uma mão de obra tecnológica e que a gestão municipal vem colaborando na base, promovendo inovação no ensino municipal. Ele foi um dos palestrantes, que ainda contou com a participação do governador João Azevêdo e do presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima.

O gestor municipal ainda destacou que a capital paraibana se apresenta com um cenário propício para o empreendedorismo, na parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, gerando oportunidades. Cícero apresentou experiências que a prefeitura vem desenvolvendo para que os alunos municipais estejam preparados para competir com as melhores profissões do mundo tecnológico, a exemplo do curso Code – de programação – uso de tablets para estudantes a partir do 3° ano, além de promover cursos que estimulam o empreendedorismo, como o ‘Procon-JP vai às aulas’.

“João Pessoa está recebendo esse evento, porque isso é um reconhecimento a todo o esforço e o trabalho feito pela Prefeitura Municipal, Governo do Estado e Sebrae, no sentido de oferecer a mão de obra que buscamos qualificar cada vez mais na área de tecnologia. Estamos contribuindo para esse projeto no sentido de que estamos formando os nossos jovens, através do programa Code para que eles sejam programadores do futuro e, consequentemente, oferecer a sua mão de obra para as empresas continuarem desenvolvendo os seus projetos”, afirmou o prefeito.

O governador João Azevêdo falou aos presentes que o Nordeste vai puxar o desenvolvimento do Brasil nos próximos anos, com seu potencial para energias renováveis. O chefe do executivo estadual comemorou o fato da Paraíba estar sediando o NEon, ressaltando que o evento marca muito bem esse momento de crescimento. “Nós saímos de 18ª posição no Brasil para 10ª posição no Brasil do PIB. Nós saímos de R$ 70 bilhões para R$ 77 bilhões. Por si só, esse já é um dado relevante para a gente se orgulhar”, celebrou o governador.

Com mais de 100 horas de atividades, que seguem até esta sexta-feira (7), o NEon está na segunda edição, despontando como destaque no cenário nacional, reunindo os principais nomes do País na área. Nomes como Gil Giardelli, Lázaro Ramos, Diego Ribas, Ferreirinha e Elba Ramalho fazem parte da programação, que pode ser conferida no site www.nordesteon.com.

A expectativa para esta segunda edição é atrair pelo menos 20 mil pessoas, somando público visitante, startups, investidores, agentes públicos, instituições de fomento, comunidades de inovação e grandes nomes dos ecossistemas nacional e regional.

“Produzir, com entusiasmo necessário, a paixão fundamental, principalmente na nossa comunidade, com a construção dos seus pequenos negócios, que hoje são 95% dos CNPJs do Brasil, que representam 55% dos empregos formais, para que a gente possa deixar muito claro de que este é um grande momento e uma grande oportunidade para, principalmente, o Nordeste brasileiro”, afirmou Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional.

O evento foi dividido em sete espaços: Teatro Pedra do Reino, os palcos Caminhos do Frio, Lajedo de Pai Mateus, Vale dos Dinossauros, Arena Pôr do Sol do Jacaré, Pedra da Boca, Pico do Jabre e a praça Inovação Territorial. Temas como inovação, sustentabilidade, turismo, investimentos, legislação, apoio do setor público e agronegócios, entre outros, estarão disponíveis em palestras e painéis.