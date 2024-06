Pesquisa do Procon-JP registra variação de até 371% no preço dos hortifrútis na Capital

Quem vai às compras de hortifrúti a partir desta quarta-feira (05) em supermercados, feiras livres e mercados públicos de João Pessoa vai encontrar menor variação no preço do brócolis ninja (6,67%), e a maior no quilo da vagem (371,57%). É o que revela uma pesquisa realizada nessa terça-feira (04) pelas equipes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP). Dos 77 itens pesquisados, a segunda maior variação ficou com o quilo do maxixe (288,79%). Clique aqui e confira a pesquisa.

A fiscalização visitou 19 estabelecimentos comerciais e observou os valores e constatou que o brócolis Ninja é o que vai pesar menos no bolso do consumidor. Na lista com a menor variação de 6,67%, 300 gramas do produto pode ser adquirido entre R$ 14,99 (Rede Compras – Bessa) a R$ 15,99 (Bemais – Bancários), uma diferença de R$ 1,00. Se optar pela unidade, o mesmo produto custa R$ 4,29 no (Bemais – Bancários). Já o quilo nos mercados públicos oscila entre R$ 28,00 (Marco Hortifruti – Mangabeira) e R$ 30,00 (Tony da Verdura – Mercado Central), uma diferença de R$ 2,00 e variação de 7,14%.

O segundo produto da pesquisa do Procon-JP com menor variação, de 11,17%, é o feijão verde, com o quilo entre R$ 17,99 (Zé das Frutas e Verduras – Mercado da Torre) e R$ 20,00 (Val e Rany – Bairro dos Estados e Só Verduras – Mercado da Torre). A diferença é de R$ 2,01.

Maior variação – Já a maior variação do levantamento, de 371,57%, ficou com o quilo da vagem vendida nos supermercados da Capital, com preços entre R$ 4,96 (Super Fácil – Água Fria) a R$ 23,39 (Latorre – Torre), uma diferença de R$ 18,43. O segundo produto em alta é o maxixe, com variação de 288,79% no preço do quilo. Os valores variam de R$ 5,28 (Super Fácil – Água Fria) a R$ 20,00 (Tony da Verdura – Mercado Central). A diferença encontrada é de R$ 14,72.

Supermercados pesquisados: Manaíra – Bairro Manaíra; Menor Preço – B. Estados; Assaí Atacadista – Av. Epitácio Pessoa; Latorre – Torre; Super Fácil – Água Fria; Carrefour- Bancários; Rede Compras – Bessa; Bemais – Bancários; Quitanda Forte Frutos no bairro Aeroclube e Super Box Brasil no Geisel.

Mercados Públicos: Mangabeira (Hortifruti Nordestino; Eudes Hortifruti; Marcos Hortifruti); Bairro dos Estados (Val e Rany – Box 12); Torre (Zé das Frutas e Verduras, Só Verduras; Zuca da Macaxeira – Box 01); e Mercado Central( Janubio e Tony da Verdura ).

A pesquisa, que pode ser acessada através dos sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br.