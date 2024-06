‘Amigos da Praia’ finaliza Semana do Meio Ambiente com catação no Busto de Tamandaré

O programa ‘Amigos da Praia’ finaliza a programação da Semana do Meio Ambiente com uma catação simbólica, no Busto de Tamandaré, neste sábado (8), a partir das 9h. O programa, executado pela Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente (Semam), e apoio de outras pastas, convida a população a participar do evento e refletir sobre a crise planetária de mudanças climáticas e o impacto do descarte irregular de resíduos.

Segundo a diretora de Valorização e Recuperação de Resíduos Sólidos e de Educação Ambiental da Emlur, Kênia Chaves, é preciso discutir as consequências das ações humanas sobre a natureza, como a poluição de áreas verdes, da areia das praias e de mares e rios, com o descarte inadequado de resíduos. “Faremos uma abordagem aos banhistas para mitigar os efeitos das ações humanas no meio ambiente”.

As equipes de agentes da Emlur executam serviços de limpeza nas praias de maneira ininterrupta. Todos os dias, de manhã até a madrugada, há o serviço de catação na faixa de areia, varrição na calçadinha e ciclofaixa, além da coleta de resíduos sólidos.

O evento conta com a participação do grupo de percussão da Emlur, Baticumlata, responsável por atrair o público às causas ambientais a partir de suas letras autorais e dos próprios instrumentos musicais, que na verdade, são objetos diversos de metal e plástico. O público participante poderá conferir a exposição de peças de artesanato produzidas pela equipe da Divisão de Arte e Cultura (Diac).

Durante a ação, a Semam vai entregar mudas de árvores nativas, realizar plantio de coqueiro e orientar, e o Batalhão de Polícia Ambiental estará presente com uma exposição de animais taxidermizados (empalhados). Já a empresa Horizon, que administra o aterro sanitário, vai entregar resíduos orgânicos (adubo) resultantes de compostagem. Também participam do evento organizações sociais de defesa do meio ambiente.

No verão deste ano, o programa ‘Amigos da Praia’ percorreu o Litoral da Capital, contemplando Tambaú, Cabo Branco, Seixas, Penha, Manaíra e Bessa, pelo terceiro ano consecutivo, difundindo a mensagem de sustentabilidade. O trabalho foi feito com banhistas e comerciantes.