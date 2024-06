Prefeitura inicia obras na Rua Deputado José Tavares, que liga o Cristo a Cruz das Armas

04/06/2024 |

14:00 |

15

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) iniciou, nesta terça-feira (4), o serviço de manutenção da Rua Deputado José Tavares, que liga os bairros do Cristo e Cruz das Armas. A via foi danificada pelas chuvas da última segunda-feira (3) e está interditada até a conclusão da obra.

O problema foi causado pelo acúmulo de lixo no córrego que passa no local. De acordo com as equipes de trabalho, foram retirados materiais como cama e colchão, além de outros tipos de dejetos. Com o aumento do volume da água da chuva, a estrutura não aguentou e cedeu em um trecho.

As equipes já realizaram a limpeza e desobstrução das galerias na manhã desta terça-feira (4). Também serão feitos serviços de recuperação das calhas de drenagem, recuperação das linhas d’água e meio-fio, construção de muro de arrimo para contenção do aterro da pista, recuperação de calçadas e reposição de asfalto nos pontos danificados.

De acordo com o diretor de Manutenção e Conservação da Seinfra, Otto Araújo Neto, as equipes estão trabalhando empenhadas e o serviço deve ser concluído até a próxima sexta-feira (7). “A via é um importante trecho de ligação entre os bairros do Cristo e Cruz das Armas, então estamos trabalhando para concluir a obra o mais rápido possível”, destacou Otto.

Atendimento – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.