Lazer para toda a família

Prefeitura promove Dia das Crianças com atividades educativas e culturais e população lota parques públicos

12/10/2022 | 20:01 | 39

A Prefeitura de João Pessoa promoveu um Dia das Crianças bem especial. Durante todo o dia desta quarta-feira (12), a população pessoense aproveitou diversas atividades educativas e culturais. Dois espaços públicos que ficaram completamente lotados foram os Parques Arruda Câmara, no bairro do Roger, e Solon de Lucena, no Centro da Capital. As famílias que foram aos locais puderam aproveitar os brinquedos infláveis e fixos, teatro, oficinas, jogos infantis e shows.

“Pensamos para o Dia das Crianças uma combinação de entretenimento com shows, contação de histórias, teatro, brincadeiras diversas e várias outras atividades dedicadas às crianças a serem desenvolvidas ao longo de toda a semana”, declarou o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves.

A programação diversa e em vários pontos da cidade é importante para promover a integração das crianças de vários bairros e ressaltou: “Nesta quinta, temos programação na Estação Cabo Branco. Na sexta-feira, nós teremos uma programação na Praia da Penha, uma área socialmente carente que precisa que a Prefeitura esteja presente. Já no domingo, a festa será no Centro Cultural de Mangabeira”, frisou Marcus Alves, ressaltando ainda que essa grande festa foi realizada focando também a valorização e a promoção dos artistas locais.

Parque Solon de Lucena – Isabelli Brito, de 6 anos, ficou feliz com o Dia das Crianças. Ela esteve no parque acompanhada da mãe, do irmão Renato e da tia. “Adorei meu dia. Comi algodão doce, chupei pirulito e tirei fotos com as princesas Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela e Rapunzel”, disse ela. “A programação da festa foi muito boa, porque têm shows, teatro de bonecos, brincadeiras e tudo gratuito para garantir que todas as famílias possam participar”, observou a enfermeira Fabíola Brito, mãe de Isabelli e Renato.

Lindalva Laís, de 7 anos, estava feliz da vida assistindo ao show do Palhaço Wolverine nos ombros do pai. “Estou adorando a festa. Andei de patins, chupei pirulito e fiz piquenique no parque com meu pai e meu irmão Jaques”, disse. Já Alice Gomes, de 5 anos, gostou do Teatro de Bonecos da Companhia Boca de Cena. “Adorei ver os bonecos dançando forró”, brincou.

Arthur Leonardo, da Companhia Boca de Cena, idealizador da peça ‘Tem boi no algodão’, considera importante essa iniciativa do poder público de valorizar os artistas locais e trazer eventos culturais para a praça pública como o teatro de bonecos ao alcance de todas as crianças, lembrando que o teatro de bonecos foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial em 2015, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). “É a arte viva na vida das crianças”, ressaltou.

O Parque Solon de Lucena ainda foi palco para os shows da cantora Clara Dias e do Michael Jackson cover.

Bica – A criançada que foi ao Parque Zoobotânico Arruda Câmara nesta quarta-feira (12) encontrou muita diversão para curtir o dia de lazer ao lado da família e dos amiguinhos. O Parque ofereceu atividades educativas e culturais na área central e na do Lago das Cinco Fontes, contando com o trabalho de técnicos do Parque e de voluntários, além do apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, na organização e segurança do evento.

No espaço do Lago das Cinco Fontes, as crianças tiveram a apresentação do Teatro de Fantoches, com a peça ‘As Aventuras de Juninho na Bica’, promovida pela equipe da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), com texto educativo sobre proteção ao meio ambiente. Na área central, o publico contou com polos de artes, de aventura, de jogos de tabuleiro e de ‘Mão na terra’.

Deisiane Sales Matilde, que levou as duas filhas – Isabelle (10) e Laura (6), conta que já conhece e sempre vem ao Parque com as crianças. “Escolhemos a Bica para passear hoje porque tem os animais, tem diversão, árvores e elas gostam da natureza, desse espaço tranquilo e o que mais chama a minha atenção é justamente a tranquilidade do ambiente. Elas ainda quiseram ver as cobras e gostaram muito”, disse.

A pequena Isabelle acrescenta que também gostou muito das telas com pinturas do leão e da onça. “Achei bem bonito, amei tudo, fizemos muitas fotos em praticamente todos os cantos. A gente pretende voltar, essa não é nossa primeira vez, quase sempre a gente vem para cá, também gostei bastante do Orquidário, achei bem interessante”, afirma Isabelle.

Segundo o diretor do Parque, Rodrigo Fagundes, tudo transcorreu dentro do esperado. “Tivemos mais um dia festivo, com total organização e segurança, permitindo que, aqueles que buscaram a Bica para se divertir, pudessem encontrar aqui esse lugar de tranquilidade e lazer”, destacou o diretor.

Parceiros – Além da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), a ação envolve as Secretarias de Meio Ambiente (Semam), Saúde (SMS), Educação e Cultura (Sedec), Infraestrutura (Seinfra), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP), além da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP).

Outras atividades – A programação do Dia das Crianças organizada pela Prefeitura de João Pessoa continua até o próximo domingo (16).

Confira a programação completa:

Quinta-feira (13):

Parque Arruda Câmara não funciona

Estação Cabo Branco

9h – Apresentação teatral

14h – Oficina de Xilogravura

15h – Apresentação teatral

Sexta-feira (14):

Parque Arruda Câmara

15h – Contação de histórias com Aline Alencar – ‘Castelo de Histórias’

16h – Brincadeiras com o Grupo Roi Roi

Praia da Penha

15h – Circus Montagem

16h – Show da Banda Meu Quintal

17h – Apresentação de cultura popular, com o Cavalo Marinho

Estação Cabo Branco

9h – Apresentação de mágica

10h – Apresentação de ballet

14h – Apresentação de mágica

14h – Musicalização

Domingo (16):

Centro Cultural de Mangabeira

15h – Companhia Mulinga com o número circense ‘Arara Azul’

16h – Companhia de Teatro Saltimbancos – ‘A Revolta dos Bichos’

17h – Companhia Tel Pastel, com a animação ‘O Circo Imaginário do palhaço Tel Pastel’

17h30 – Circus Montagem

18h15 – Show de Lívia Valéria