Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial inscreve para 20 vagas no curso de Inglês do Celest

06/02/2024 |

18:00 |

28

A Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial de João Pessoa mantém parceria com o Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest) e abre inscrições a partir desta quarta-feira (07) para preenchimento de 20 vagas para o curso de Inglês voltado à comunidade LGBT+, negra, cigana e quilombola assistida pela coordenação. As matrículas vão até 16 de fevereiro e as aulas serão iniciadas no próximo dia 21.

Segundo o coordenador de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial de João Pessoa, Geraldo Filho, as vagas são para o horário intermediário, das 16h30 às 19h e as matrículas ocorrem de forma presencial, na sede da coordenadoria, localizada na Casa Amarela, na Lagoa.

“Os interessados devem comparecer ao local das 8h às 15h munidos dos documentos pessoais”, frisou, acrescentando que não é cobrada nenhuma taxa pelo curso nem pela inscrição, “uma vez que os dois serviços, tanto da Coordenadoria quanto do Celest, são geridos pela Prefeitura Municipal de João Pessoa.

Para o(a) candidato(a) ingressante, as orientações são: preenchimento da ficha de matrícula em anexo (letra legível) e preenchimento do Termo de Ciência e de Uso de Imagem (letra legível). É necessário apresentar cópia da Identidade e do CPF; cópia do comprovante de residência; cópia do comprovante de escolaridade (Certificado, Histórico Escolar ou Diploma); uma foto 3×4.

Serviço: A Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT+ está localizada na Casa Amarela, nº 216, no Parque Solon de Lucena – Lagoa, Centro da Capital. O espaço oferece ao público LGBT+ serviços de odontologia, psicologia, assessoria jurídica, consultas médicas (em parceria com a Famene), entre outros.