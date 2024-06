SEPP realiza plenária do programa ‘Você Prefeito’ no bairro do Roger nesta terça-feira

O programa ‘Você Prefeito’ vai ouvir os moradores das 9ª e 10ª regiões, nesta terça-feira (04). O evento vai acontecer a partir da 18h30, na Escola Municipal Frei Afonso, localizada na rua Cordeiro Sênior, 250, bairro do Roger. Na ocasião, o poder público vai colher as sugestões e reivindicações da população para o planejamento de ações, projetos e políticas públicas para moradores das regiões contempladas na plenária.

O secretário da Participação Popular (SEPP), Thiago Diniz, renova o convite à população, desta vez dirigida aos moradores das 9ª e 10ª regiões. “Nesta terça-feira estaremos no Bairro do Roger conversando e dialogando com os moradores da região. Todos estão convidados a participar, passar sua demanda, passar sua reivindicação, sua sugestão, para que a gente possa construir uma cidade melhor para toda a população”, destacou.

A 9ª região corresponde aos bairros do Alto do Mateus, Ilha do Bispo, Bairro dos Novais, Centro Histórico e Varadouro e as comunidades Distrito Mecânico, Beira da Linha, Cinco de Junho, Juracy Palhano, São Judas Tadeu, Miramangue, Jardim Mônica, Aratu, Rua da Lama, Tanque, Avenida Nova Liberdade, José Félix, Coronel Bento, Cícero Moura, Bola na Rede, Ninho da Perua, Campo da Alvorada, Porto do Capim, Praça 15 de Novembro, Vila Nassau, Trapixe, Renascer I, Santa Emília de Rodat e Saturnino de Brito, Cabral Batista, além de residenciais e conjuntos habitacionais.

Já a 10ª região inclui os bairros do Roger, Tambiá, Treze de Maio e as comunidades Asa Branca, Felipéia, Vila Japonesa, Riachinho, Terra do Nunca, Buraco da Gia, Cabeça de Burro e Comunidade do ‘S’.

Próximas plenárias – Devido as fortes chuvas que ocorreram na cidade, na terça-feira passada, a Secretaria da Participação Popular (SEPP), adiou a audiência das 6ª e 8ª regiões, programada para acontecer no dia 28 de maio, no bairro de Cruz das Armas. Segundo o secretário Thiago Diniz, uma nova data para contemplar essas regiões está sendo estudada com base no calendário do programa ‘Você Prefeito’.

Próximo encontro – A próxima plenária contempla os moradores das regiões 13ª e 14ª e será realizada na Escola Municipal Leonel Brizola, a partir das 18h30. A unidade escolar é localizada na rua Maria Caetano Fernandes de Lima, nº 488 – no bairro Tambauzinho.

A população também pode participar através do site até o dia 14 de junho, data da última plenária do ciclo 2024. Basta clicar no link https://intranet.joaopessoa.pb.gov.br/voceprefeito/#/ e eleger as três políticas públicas prioritárias que você quer para a sua região.

Para saber mais sobre os bairros e comunidades que compõem as Regiões da Participação Popular, clique no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/maparegioes .

‘Você Prefeito” – Calendário das plenárias

06 de junho

13ª e 14ª regiões

Local: Escola Municipal Leonel Brizola – 18h30

Rua Maria Caetano Fernandes de Lima, nº 488 – Tambauzinho

11 de junho

1ª e 2ª regiões

Local: Escola Estadual Alice Carneiro – 18h30

Avenida Sapé – Manaíra

13 de junho

11ª e 3ª regiões

Local: Centro Cultural Mangabeira Tenente Lucena – 18h30

Avenida Josefa Taveira – Mangabeira