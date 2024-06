QUE HORAS COMEÇA RENASCER E PORCHAT?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 29/05.

Quarta-feira, 05/06/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Cheias de Charme

15:25 Sessão da Tarde – Nossa União, Muita Confusão

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:25 No Rancho Fundo

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Som Brasil Apresenta: Raça Negra

23:35 Que História é Essa Porchat?

00:20 Jornal da Globo

01:10 Conversa com Bial

01:50 Família é Tudo

02:35 Comédia Na Madruga I

03:15 Comédia Na Madruga II

**04:00 – Hora Um**

Comece o dia bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. O telejornal traz atualizações sobre política, economia, esportes e previsão do tempo.

**06:00 – Bom Dia Praça**

Notícias regionais, com destaque para os principais acontecimentos da sua cidade e estado.

**08:30 – Bom Dia Brasil**

As primeiras notícias do dia no Brasil e no mundo, com reportagens especiais, entrevistas e análises.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**

Um programa matinal com debates sobre temas atuais, entrevistas com convidados especiais e apresentações musicais.

**10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga e Louro Mané apresentam receitas deliciosas, dicas de bem-estar e entrevistas com personalidades.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

Telejornal local que traz as principais notícias da região, com reportagens, entrevistas e previsão do tempo.

**13:00 – Globo Esporte**

Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para os principais eventos e notícias dos times do coração.

**13:25 – Jornal Hoje**

Atualize-se com as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, reportagens exclusivas e análises.

**14:45 – Cheias de Charme**

Reveja a novela que conquistou o Brasil com as aventuras das Empreguetes, suas lutas e conquistas.

**15:25 – Sessão da Tarde – Nossa União, Muita Confusão**

A comédia romântica “Nossa União, Muita Confusão” (Our Family Wedding) conta a história de Lucia (America Ferrera) e Marcus (Lance Gross), que enfrentam desafios culturais enquanto planejam seu casamento. Dirigido por Rick Famuyiwa, o filme também traz Forest Whitaker e Carlos Mencia no elenco.

**17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea**

A emocionante história de amor entre Serena e Rafael, em uma novela repleta de drama e misticismo.

**18:25 – No Rancho Fundo**

Acompanhe as divertidas e emocionantes histórias da família que vive no interior e enfrenta desafios do dia a dia.

**19:10 – Praça TV – 2ª Edição**

Notícias locais do início da noite, com reportagens, previsão do tempo e as principais manchetes do dia.

**19:40 – Família é Tudo**

Série que retrata com humor e sensibilidade as relações familiares e os desafios do cotidiano.

**20:30 – Jornal Nacional**

As notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com reportagens especiais, entrevistas e análises.

**21:20 – Renascer**

Novos capítulos da novela que está conquistando o público, com tramas emocionantes e reviravoltas inesperadas.

**22:25 – Som Brasil Apresenta: Raça Negra**

Uma homenagem ao grupo Raça Negra, com performances de seus maiores sucessos e participações especiais.

**23:35 – Que História é Essa Porchat?**

Fábio Porchat recebe convidados para compartilhar histórias inusitadas e engraçadas, com muito humor e descontração.

**00:20 – Jornal da Globo**

As notícias do dia com uma análise aprofundada dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo.

**01:10 – Conversa com Bial**

Pedro Bial entrevista personalidades e aborda temas relevantes e atuais, com profundidade e sensibilidade.

**01:50 – Família é Tudo**

Reprise dos episódios da série, mostrando os altos e baixos das relações familiares.

**02:35 – Comédia Na Madruga I**

A primeira parte do bloco de comédias na madrugada, com séries e programas humorísticos para garantir boas risadas.

**03:15 – Comédia Na Madruga II**

Continuação do bloco de comédias na madrugada, encerrando a programação com mais humor e diversão.