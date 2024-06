Hulk continua fazendo história com a camisa do Atlético-MG. No último domingo (2), ao balançar as redes contra o Bahia, o atacante paraibano atingiu a marca de 47 gols no Campeonato Brasileiro e se isolou como o maior goleador do clube mineiro na era dos pontos corridos.

Hulk se consagra como maior artilheiro do Atlético-MG na era dos pontos corridos. Pedro Souza / Atlético-MG

Antes, o camisa 7 da agremiação esportiva de Minas Gerais dividia o posto de artilheiro com Diego Tardelli, que também tinha 46 gols acumulados nas edições de 2009, 2010, 2013 e 2014 pelo Atlético-MG. Desde que chegou ao clube em 2021, Hulk tem sido uma peça fundamental no ataque alvinegro, e o gol contra o Bahia foi seu primeiro nesta temporada da Série A.

Quando se considera todas as edições do Campeonato Brasileiro, sem restringir à era dos pontos corridos, o ídolo histórico Reinaldo ainda lidera com folga. O lendário atacante marcou 89 gols e segue como o maior artilheiro da história do Atlético-MG na competição nacional.

Além do seu desempenho no campeonato nacional, Hulk também tem brilhado em competições internacionais. Com 16 gols pela Libertadores, o paraibano já havia se tornado o maior artilheiro do Atlético-MG nesse torneio, superando Jô, que marcou 11 gols.