Hulk volta ao Atlético-MG, e paraibanos têm estreia tímida no Brasileirão 2025

O Expresso Paraíba chega para destacar o desempenho dos paraibanos na 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que terminou nessa segunda-feira (31). Dos nove atletas que representam o estado na elite do futebol nacional, cinco entraram em campo. O destaque ficou com Hulk, que voltou ao Atlético-MG após se recuperar de uma lesão na coxa direita, mas, assim como os demais, teve um desempenho tímido no início da competição nesta temporada.

Hulk, atacante do Atlético-MG, durante partida contra o Grêmio pelo Brasileirão 2025. (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Hulk volta, mas não evita derrota do Atlético-MG

Maior artilheiro do Brasileirão nos últimos quatro anos, desde sua chegada ao Atlético-MG, com 56 gols, Hulk voltou a vestir a camisa do Alvinegro após se recuperar de uma lesão. Porém, assim como seus companheiros, o atacante não conseguiu ter um grande desempenho e evitar a derrota para o Grêmio por 2 a 1, fora de casa. Segundo ele, o Galo não aproveitou as chances que teve e acabou sendo superado pelo Imortal.

Dupla do Santos tenta, mas vê o Vasco vencer

De volta à elite do futebol brasileiro após conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos encarou o Vasco em São Januário. Camisa 9 do Peixe, Tiquinho Soares fez um bom primeiro tempo e contribuiu com uma assistência para o gol de Barreal. No entanto, assim como Thaciano, que entrou no segundo tempo, participou pouco do jogo na etapa final e não conseguiu evitar a derrota para o Cruzmaltino por 2 a 1. Outro representante da Paraíba no clube paulista é o lateral-direito Aderlan, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo.

Tiquinho Soares, atacante do Santos, durante partida contra o Vasco pelo Brasileirão 2025. (Foto: Raul Baretta/Santos)

Carlos Alberto estreia pelo Sport em empate importante

Quem também voltou à Série A foi o Sport, que investiu pesado para buscar a permanência na 1ª divisão nacional. Uma das principais apostas do Leão é o meia Carlos Alberto, contratado junto ao Botafogo por R$ 15 milhões. O atleta de 22 anos entrou apenas no segundo tempo do empate em 0 a 0 contra o São Paulo e não conseguiu criar muitas chances para ajudar o Rubro-Negro a conquistar a vitória. Além dele, Rafael Thyere também está na equipe pernambucana, mas se recupera de uma cirurgia para tratar uma lesão na coluna lombar.

Mandaca foi o único a vencer na rodada

O único paraibano que venceu na 1ª rodada do Brasileirão 2025 foi Mandaca, do Juventude, que jogou durante os 90 minutos da partida contra o Vitória. Os Jaconeros venceram por 2 a 0, e o atacante não conseguiu marcar nenhum dos gols. Ele chegou a dar uma assistência para Ênio, mas o lance foi invalidado por impedimento.

Zé Neto e Hugo ficaram de fora

Os outros paraibanos que estão na Série A nesta temporada são Zé Neto, meia do Ceará, e Hugo, do Vitória, que não entraram em campo neste fim de semana. O lateral-esquerdo do Leão da Barra chegou a ser relacionado para o confronto contra o Juventude, mas não foi utilizado pelo técnico Thiago Carpini.

