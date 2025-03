Secretaria das Mulheres realiza palestra para estudantes da Escola Municipal Chico Xavier

Aproximadamente 70 estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Chico Xavier, no Jardim Oceania, em João Pessoa, ouviram atentas as informações sobre as ações de enfrentamento à violência contra a mulher na capital. A palestra faz parte da programação especial da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM) para este mês, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.

A programação inclui a divulgação das ações e serviços da secretaria em locais como escolas, academias e condomínios residenciais. Segundo a secretária executiva, Juliana Dantas, as palestras buscam conscientizar os estudantes e a população em geral a respeito do que é violência doméstica e de gênero, bem com o combate a essa prática e a divulgação dos serviços disponibilizados na Prefeitura de João Pessoa.

Durante a palestra foram repassadas informações sobre o Centro de Referência da Mulher, a Ronda Maria da Penha, Espaço Paula Adissi e o Remave, que é a Rede Municipal de Atendimento às Vítimas de Violência, além dos números de emergência – 180 (Central de Atendimento a Mulher), 190 (Polícia Militar), 155 (disque denúncia de violência contra a mulher) e 197 (Polícia Civil).

Segundo a palestrante Suleya Pereira, da Diretoria de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres, esses serviços oferecem apoio as mulheres em situação de violência física, psicológica, patrimonial, financeira, a exemplo do acompanhamento psicológico e jurídico.

“É extremamente importante porque a gente não pode defender aquilo que não conhece. A gente precisa conhecer os nossos direitos, acreditamos que da mesma maneira que podemos aprender essa cultura da violência, podemos desconstruir através da educação. É importante que possamos estar junto aos jovens para poder, desde cedo, ir desconstruindo essa ideia de que a violência contra a mulher seja naturalizada entre eles, dentro de casa, na escola, onde eles estiverem”, observou Aryuska Santos.

Ela reforçou que o atendimento às mulheres não está condicionado ao ato de denunciar o agressor. “Uma das nossas ações de enfrentamento é a prevenção da cultura da violência contra a mulher. Todos podemos ser rede de apoio”, disse.

A assistente social da escola Chico Xavier, Adriana Lima, considerou muito importante trazer a discussão do tema para as turmas do 9º ano. “São adolescentes que estão no período de efervescência, de maturação emocional, de compreensão. É um tema que eles procuram muito a equipe de especialistas da escola para conversar, para procurar orientação. As meninas, infelizmente, já trazem situações de abuso, de violência, que vivenciaram através dos relacionamentos das mães e até entre elas. Nós ficamos felizes em trabalhar esse tema, principalmente com os meninos, porque podem ser responsáveis por essa mudança de comportamento”, falou.

Aprender a cultura da paz – O tema não era desconhecido para Gustavo Henrique, de 14 anos, que achou boa a palestra e considerou importante a discussão em torno do tema. “É bom para romper com a ideia de que o homem é superior às mulheres. Achei também importante saber um pouco mais da Lei Maria da Penha, que foi criada para ajudar as mulheres e combater a violência que está cada dia mais comum ver nos noticiários”.

No bairro onde mora, em Mandacaru, ele já presenciou, mais de uma vez, vizinhos xingando as mulheres durante discussões domésticas. “Não gostei, mas não pude fazer nada”.

A estudante Sofia Melo, de 14 anos, disse que achou interessante a palestra. O tema não foi novidade para a estudante. “Achei interessante a palestra, principalmente saber que os meninos estavam ouvindo e saber onde buscar ajuda”, observou. Ela conta que já ouviu sobre caso de violência moral e física na sua própria família e que se sentiu bastante desconfortável com a situação. “Ouvir a palestra me ajudou a entender melhor como identificar os tipos de violência e saber onde buscar ajuda”, observou.

Programação – A programação da SPPM segue na próxima segunda-feira (10) com palestra na Escola Municipal General Rodrigo Otávio, no Bairro dos Estados. No dia 15 o tema é sobre os “Direitos das Mulheres e as Ferramentas Municipais de Combate à Violência em João Pessoa”, às 8h30, no Espaço de Aulas, no bairro Portal do Sol. E no dia 19 de março haverá uma Feira Informativa para os funcionários da Gráfica Santa Marta, no Distrito Industrial, com início previsto para às 9h.

Para os dias 19 e 20 a Secretaria programou palestras voltadas para jovens aprendizes do Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE), no Polo de Capacitação do CIEE, no bairro Miramar, com idade entre 14 e 23 anos.

Para encerrar a programação a Secretaria organizou um passeio a bordo de um Catamarã, às 9h, pela Praia do Jacaré para um grupo de mulheres dos Residenciais Vista Alegre, no Colinas do Sul, e Vista Verde, do Bairro das Indústrias. A ação será realizada, dia 26 de março, em parceria com as secretarias municipais de Habitação (SEMHAB) e de Turismo (Setur).

Serviço: As pessoas que buscam atendimento podem se dirigir a sede da SEPPM, que funciona no Paço Municipal, no Centro Histórico da capital. Mais informações por meio dos telefones: 3213-7352 (gabinete) e 3213-7351 (recepção) ou 98654-6332, de segunda a sexta-feira.