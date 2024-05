onde assistir, prováveis escalações e estatísticas

Na briga por uma vaga no G-4 do Grupo 3, Sousa x Potiguar é um dos jogos que compõe a 3ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio Marizão, a partir das 16h do dia 12 de maio. Este será o segundo encontro do Dinossauro com a sua torcida na 4ª divisão nacional.

+ Série D 2024: clubes participantes, onde assistir, grupos, regulamento e cotas

Os donos da casa não fazem um bom início de Série D. Depois de ficar apenas no 0 a 0 contra o Iguatu, na estreia, o Sousa foi até Campina Grande para enfrentar o Treze. No duelo paraibano, o Galo da Borborema levou a melhor, vencendo por 2 a 0. Com isso, o Dinossauro, que ainda não sabe o que é vencer na 4ª divisão, soma apenas um ponto e está na 6ª colocação do Grupo 3.

Já os visitantes estão em uma situação minimamente melhor. O Potiguar venceu no jogo de estreia na Série D, mas não conseguiu engatar uma sequência de vitórias. Acontece que a equipe potiguar perdeu, de virada, para o Maracanã na 2ª rodada. Com isso, o Alvirrubro soma apenas três ponto na competição nacional e está na 5ª colocação, fora da zona de classificação.

Estatísticas dos times

SOUSA: 2j | 0v | 1e | 1d | 0gm | 2gs | -2sg

2j | 0v | 1e | 1d | 0gm | 2gs | -2sg POTIGUAR: 2j |1v | 0e | 1d | 3gm | 3gs | 0sg

Dia, hora e local de Sousa x Potiguar

Dia: 12/05

Hora: 16h

Local: Estádio Marizão, em Sousa

Escalações prováveis

SOUSA: Bruno Fuso, Douglas Dias, Marcelo Duarte, Breno Cezar e Jackson Santos; Alexandre Aruá, Emersonn Bastos e Hebert Cristian; Reinaldo, Charles e Diego Ceará. Técnico: Paulo Schardong.

Bruno Fuso, Douglas Dias, Marcelo Duarte, Breno Cezar e Jackson Santos; Alexandre Aruá, Emersonn Bastos e Hebert Cristian; Reinaldo, Charles e Diego Ceará. Paulo Schardong. POTIGUAR: Diego Almeida, Alessandro Maranhão, Douglas Santos, Geovani Silva e Izaldo; Jeferson, Marco Antônio e Walber; Wilson, Sampaio e Talisson. Técnico: Robson Melo.

Transmissão de Sousa x Potiguar

Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes de Sousa x Potiguar lance a lance.

Arbitragem de Sousa x Potiguar

Árbitro principal: a definir

a definir Assistente 1: a definir

a definir Assistente 2: a definir

a definir Quarto árbitro: a definir

Dia a dia do Sousa

O elenco alviverde folgou no dia após o jogo contra o Treze.

O Sousa se reapresenta mirando o confronto em casa com o Potiguar

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.