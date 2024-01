Procon-JP encontra diferença de R$ 30,01 no preço do gás de cozinha na Capital para pagamento à vista

Pesquisa do Procon-JP encontra diferença R$ 30,01 no preço do botijão de 13 quilos do gás de cozinha para pagamento à vista, com o produto oscilando entre R$ 79,99 (Posto Setta – Ilha do Bispo) e R$ 110,00 (Arlete Gás – Manaíra), com média de R$ 96,82 e variação em 37,5%. O levantamento foi realizado em 41 revendedores da Capital e traz preços, ainda, para o vasilhame, cheio, de 13 quilos. Clique aqui e confira a pesquisa completa.

Já o preço do gás de cozinha para pagamento no cartão de crédito está oscilando entre R$ 89,99 (Posto Setta – Ilha do Bispo) e R$ 113,00 (Gravatá Gás – Boa Esperança/Valentina), mostrando diferença de R$ 23,01, variação de 25,6% e média de R$ 100,97.

De acordo com a pesquisa do Procon-JP, o segundo menor preço para pagamento à vista do produto, R$ 90,00, está sendo praticado nos seguintes estabelecimentos: Tito Gás (Torre); Josimar Gás (Cristo); Alex Gás (Treze de Maio); ADM Gás (Alto do Mateus); Casa do Gás (Treze de Maio); e Vitória Gás (Mandacaru).

Vasilhame – O consumidor que pretende adquirir mais um vasilhame, cheio, do gás de cozinha, o preço do produto está oscilando entre R$ 250,00 (ADM Gás – Alto do Mateus) e R$ 320,00 (Rejane Gás e Água – Castelo Branco), para pagamento à vista. A diferença está em R$ 70,00, a variação em 28% e a média em R$ 288,00.

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br