Vacina contra Influenza é realizada até as 21 horas nos pontos extras na Capital 

Em João Pessoa, as pessoas que fazem parte do grupo prioritário para vacinação que protege contra Influenza podem se dirigir a um serviço de saúde no período das 7h às 21h. A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da Influenza, com grande potencial de transmissão. Existem quatro tipos de vírus Influenza/gripe. Os tipos A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias.

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e suas complicações. Devido a essa mudança dos vírus, é necessário a vacinação anual contra a gripe. “A Influenza e a Covid-19 continuam sendo ameaças para a saúde pública, especialmente para as pessoas não vacinadas. Portanto, alertamos e recomendamos que as pessoas aproveitem a oportunidade da campanha de vacinação contra a influenza para atualização da situação vacinal, principalmente para Covid-19 nos grupos elegíveis”, orientou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização de João Pessoa.

Os usuários podem ter acesso aos serviços de vacinação nas Unidades de Saúde da Família, que funcionam das 7h às 11h e das 12h às 16h, no Centro Municipal de Imunização e nas policlínicas municipais, que atendem no período das 8h às 16h.

Estão disponíveis também três pontos extras localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, e no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, que atendem de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h, e no Shopping Tambiá, com atendimento no período das 12h às 20h. Nesse período de campanha, nos pontos móveis estão aplicadas apenas a vacina que protege contra Influenza, para atender o público prioritário sem grandes aglomerações.

Para Influenza, fazem parte do grupo prioritário: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas (aquelas mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto), professores do ensino básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais de idade, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Documentação – Para vacinação é necessário apresentar, além do cartão de vacina, os documentos comprobatórios de cada grupo. Os profissionais que se enquadram na ampliação dos grupos prioritários deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante (declaração, carteira do conselho de classe ou contracheque) de vínculo com a empresa ou instituição onde atua. Já pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais deverão apresentar laudo médico.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito. É necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta terça-feira (30):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de campanha (Covid-19 e Influenza) e de rotina Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Mudança de Vida, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Vacinas de campanha (Covid-19 e Influenza) e de rotina Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Ofertando apenas a vacina da campanha contra Influenza

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Ofertando apenas a vacina da campanha contra Influenza

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Ofertando apenas a vacina da campanha contra Influenza

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) 9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – (Apenas whatsapp)

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)