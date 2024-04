Líder, Davi faz Tadeu ter atitude que ninguém esperava e internautas reagem ‘chorando’

Por MRNews



Tadeu Schmidt se emociona com vitória de Davi na prova do Líder do BBB24

A reta final do Big Brother Brasil 24 está repleta de emoções e reviravoltas, e uma delas aconteceu na última prova do Líder. Após diversas tentativas, Davi finalmente conquistou sua primeira liderança na madrugada de domingo para segunda-feira (8), surpreendendo a todos, inclusive o apresentador Tadeu Schmidt.

A prova, que exigiu habilidade dos participantes e foi dividida em três etapas, envolveu um jogo de golfe. Além da cobiçada liderança, Davi recebeu como prêmio uma consultoria da Ademicon e a quantia de R$ 100 mil.

No entanto, o momento mais marcante não foi apenas a vitória de Davi, mas a reação emocionada de Tadeu Schmidt. Nas redes sociais, internautas observaram que o apresentador não conseguiu conter a emoção ao ver o motorista de aplicativo se consagrando como líder.

No X (antigo Twitter), os usuários compartilharam suas percepções sobre a atitude de Tadeu, destacando seu visível estado emocional diante da vitória de Davi. Mensagens como “Ele não conseguindo conter a alegria em ver o Davi sendo Líder, esse Tadeu einn KKKKK” e “Meu Deus, Davi, você fez o Tadeu chorar. Coisa linda” inundaram a plataforma, evidenciando a comoção do apresentador e a torcida dos fãs pelo sucesso de Davi.

Além disso, o paredão também agitou os ânimos dos telespectadores, com Alane, Isabelle e Lucas Henrique sendo os emparedados da vez. Davi indicou o capoeirista, enquanto Cunhã foi a mais votada da casa. Já a bailarina, teve sua participação na berlinda devido à sua performance na primeira fase da prova do Líder.

Com a competição chegando ao seu desfecho, cada reviravolta e emoção se tornam ainda mais intensas. O BBB24 continua surpreendendo e cativando o público, mostrando que a busca pela vitória e pelo sucesso emociona não apenas os participantes, mas também os espectadores.

Enquete BBB 24: Disputa acirrada entre Alane, Isabelle e Lucas Henrique

O 19º paredão do Big Brother Brasil 24 está movimentando os telespectadores e fãs do programa, com uma disputa acirrada entre os participantes Alane, Isabelle e Lucas Henrique. A eliminação está marcada para ocorrer nesta terça-feira (9), prometendo momentos de tensão e expectativa.

Na última enquete divulgada, os números mostravam uma ampla vantagem para Lucas Henrique, com 82% dos votos para deixar a casa, enquanto Alane aparecia com 15% e Isabelle com apenas 3%. No entanto, a votação de Alane começou a crescer nas últimas horas, indicando uma reviravolta na dinâmica do paredão.

A formação deste paredão foi marcada por eventos intensos dentro da casa mais vigiada do país. Com a realização da prova do líder, Davi conquistou a liderança pela primeira vez, garantindo sua imunidade e a chance de indicar alguém para a berlinda. Alane, por sua vez, foi a última colocada em uma prova disputada na área externa da casa, o que a levou diretamente para o paredão.

Com a liderança de Davi consolidada, a formação do paredão se completou com a indicação do líder e os votos dos participantes. Lucas Henrique foi indicado pelo líder e Isabelle recebeu três votos no confessionário, garantindo assim sua presença na berlinda.

A votação para este paredão tem gerado intensa movimentação nas redes sociais, com fãs dos participantes mobilizando suas torcidas e promovendo campanhas para garantir a permanência de seus favoritos na casa.

Vale ressaltar que o sistema de votação do BBB 24 passou por algumas mudanças nesta edição, com a eliminação do participante mais votado, ao invés do menos votado como nas edições anteriores. Além disso, os telespectadores podem votar tanto pelo modelo da torcida, sem limite de votos, quanto pelo voto único, que requer cadastro no site da Globo e é contabilizado de forma ponderada juntamente com os votos da torcida.

Diante dessa reviravolta na votação do paredão entre Alane, Isabelle e Lucas Henrique, os fãs do programa aguardam ansiosamente pelo resultado final, que será revelado durante o programa ao vivo nesta terça-feira. Enquanto isso, a tensão continua a aumentar dentro da casa mais vigiada do Brasil, com os participantes aguardando o veredicto do público e a definição de quem será o próximo eliminado do BBB 24.

BBB24 – Equipe de Beatriz critica apresentador da Globo e dispara: ‘Para de ser podre’

No mundo do Big Brother Brasil 24, as polêmicas não param, e desta vez a participante Beatriz está no centro de uma controvérsia envolvendo um apresentador da Globo. Ed Gama, apresentador do Bate Papo BBB, compartilhou um meme envolvendo Beatriz em seu perfil nas redes sociais, desencadeando uma reação negativa por parte da equipe da participante.

No meme compartilhado por Ed Gama, uma foto distorcida de Beatriz é acompanhada por uma frase que ela disse durante a formação do último Paredão, questionando se poderia salvar a si mesma. A equipe de Beatriz considerou o comentário inadequado e debochado, respondendo ao apresentador através das redes sociais da participante.

A equipe de Beatriz expressou sua insatisfação com o comentário de Ed, afirmando que ele havia desrespeitado a sister ao fazer chacota dela. Em sua resposta, Ed argumentou que sua brincadeira não era um ataque pessoal a Beatriz, mas sim uma maneira de interagir com os acontecimentos do programa, incluindo todos os participantes.

Esta não é a primeira vez que Beatriz se envolve em polêmicas dentro da casa do BBB24. Recentemente, ela causou controvérsia ao ignorar um aviso prévio de Tadeu Schmidt sobre a proibição de customizar roupas com alimentos, utilizando cascas de frutas para criar looks. Sua atitude resultou em punições graves, levando alguns ex-participantes, como Gizelly Bicalho, a sugerir que ela poderia ser expulsa do programa de acordo com o manual interno do reality.

O episódio envolvendo a equipe de Beatriz e o apresentador da Globo mostra como as redes sociais têm sido um campo de batalha para os fãs e participantes do Big Brother Brasil, onde opiniões são expressas de maneira acalorada e disputas se intensificam.

Enquanto o público aguarda por mais reviravoltas dentro da casa mais vigiada do Brasil, as interações nas redes sociais continuam a adicionar camadas adicionais de drama e entretenimento ao espetáculo que é o BBB24.

Esteja atento para mais atualizações sobre o Big Brother Brasil 24 e as controvérsias que continuam a agitar o mundo do entretenimento brasileiro.