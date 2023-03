Sejel realizará eventos esportivos referentes ao Dia Internacional da Mulher

Compartilhe















Dois eventos esportivos acontecerão nos próximos dias, em João Pessoa, organizados pela Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O primeiro será o Torneio de Futebol Feminino Margarida Maria Alves, no domingo, na Vila Olímpica Parahyba, e o segundo será os Jogos das Reeducandas do Presídio Feminino Júlia Maranhão, que terá pontapé inicial no próximo dia 15.

A competição de futebol feminino na Vila contará com 12 equipes de variados municípios do estado. Os três melhores colocados ganharão medalhas e troféus. Já o grande campeão receberá uma premiação financeira.

O torneio de futebol com o nome de Margarida Maria Alves, será em homenagem à uma paraibana que se destacou no Brasil pela sua luta em defesa dos direitos humanos”, disse Mineiro, coordenador do evento.

Já os Jogos das Reeducandas durará três dias, no presídio feminino Júlia Maranhão, onde haverá disputas em diversas modalidades esportivas, como futebol, cabo de guerra, handebol, voleibol e aeróbica.

Realizaremos dois eventos em homenagem às mulheres, pois o Torneio de Futebol Feminino vai reunir mais de 200 mulheres em um único dia na Vila Olímpica, além da movimentação esportiva no Júlia Maranhão com os Jogos das Reeducandas”, comentou o secretário da Juventude, Esporte e Lazer, Zezinho Botafogo.

destaques

dia internacional da mulher

esportes

sejel

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

