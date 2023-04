Patrimônio

Cícero Lucena autoriza obras de contenção e proteção da calçadinha do Cabo Branco

27/04/2023 | 10:30 | 177

Um dos principais pontos de lazer e convivência de João Pessoa vai voltar a ter condições adequadas de infraestrutura. Trata-se da calçadinha do Cabo Branco, cujo trecho mais próximo à ladeira passará por obras de contenção e proteção. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Cícero Lucena na manhã desta quinta-feira (27).

O trecho em questão fica localizado na Avenida Cabo Branco entre o número 4.492 e a rotatória que dá acesso à ladeira. O segmento estava deteriorado devido ao avanço do mar, o que causou a queda da parede de proteção, de trechos da calçada, da ciclofaixa e a desestabilização de um pier de contemplação do mar.

“Essa é uma ação que envolve proteção ambiental, preservação do nosso patrimônio e garantia de espaços de lazer para as pessoas. Estamos buscando tecnologia utilizadas mundialmente para conseguir uma obra de qualidade e de durabilidade. Agimos com responsabilidade para fazer o que precisa ser feito com embasamento, estudos e amparados pela ciência”, afirmou Cícero Lucena.

A contenção da calçadinha consiste na primeira etapa da obra. Ela inclui a implantação de estacas-prancha, tecnologia utilizada no mundo todo, para evitar que a movimentação do mar degrade a parede da calçadinha. As estacas-prancha possuem encaixes que permitem formar uma parede de retenção contínua. Além disso será feita a recomposição da área que sofreu erosão para nivelamento da calçada.

A segunda etapa da obra compreende a reestruturação da própria calçadinha e dos equipamentos públicos. Serão refeitas a calçada e a ciclofaixa, além da implantação de paisagismo, bancos, academias da terceira idade e do espaço de contemplação. O investimento total é de R$ 7,4 milhões.

De acordo com o secretário da Infraestrutura, Rubens Falcão, a tecnologia de estacas-prancha permite uma execução mais rápida da obra e durabilidade de, no mínimo, 50 anos. Ele ainda destacou que as duas etapas da obra devem andar juntas. “Na medida em que as estacas forem sendo colocadas vamos liberar para iniciar a parte de urbanização. Queremos terminar as duas etapas de forma concomitante”, explicou.

Estiveram presentes no evento deputado estadual João Gonçalves; os vereadores Bosquinho, Marcos Bandeira, Damásio Franca, Thiago Lucena e Fernando Milanez; o secretário municipal do Planejamento, José William Montenegro; e o secretário executivo da Infraestrutura, Luciano Pereira; entre outros auxiliares da gestão municipal.