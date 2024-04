Líder do União, Efraim comemora voto contra cassação de Moro no TRE-PR

O senador paraibano Efraim Filho celebrou, nesta segunda-feira (01), em publicação nas redes sociais, o voto proferido pelo desembargador Luciano Carrasco Falavinha, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), contra a cassação do senador Sérgio Moro (União-PR).

Líder do União Brasil no Senado, Efraim acompanha com expectativa o desenrolar do julgamento das duas ações que pedem a cassação do parlamentar que é ex-juiz da Lava-Jato e foi eleito na esteira do discurso de combate à corrupção. Em publicação no X (antigo Twitter), Efraim disse que o partido ‘reafirma’ apoio a Moro.

Estamos confiantes no resultado final que prestigie a legalidade, a justiça e a escolha democrática dos eleitores do Paraná, escreveu.

Com a publicação nas redes sociais, Efraim promove um gesto público e partidário em relação ao colega, em meio a desconfianças sobre a suposta torcida da classe política pela cassação do ex-juiz.

Os dois mantém relação próxima no Senado. Ambos trabalharam juntos, por exemplo, na elaboração do projeto que torna massacres em escolas crimes hediondos, em 2023.

O julgamento

O desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza entendeu que as acusações apresentadas pelo PT e pelo PL não procedem e que o cargo conquistado por Moro no Senado deve ser mantido. O relator discordou das alegações de que houve gasto excessivo no período da pré-campanha.

Falavinha destacou que despesas de eventos realizados por Moro em outros estados, durante a pré-campanha à presidência, foram consideradas como pré-campanha ao Senado pela Federação Brasil da Esperança – FÉ BRASIL (PT/PCdoB/PV) e pelo Partido Liberal (PL), que pede a cassação.

O desembargador classificou como “frágeis” as provas apresentadas pela acusação ao longo do processo. O segundo desembargador a votar, José Rodrigo Sade, pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso.

As duas Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) que pedem a cassação do mandato de Sergio Moro começaram a ser julgadas às 14h desta segunda-feira (1º), no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), em Curitiba. Para ler mais sobre o julgamento, clique aqui.

Com informações do G1