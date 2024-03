Tardezinha Inclusiva reúne crianças em evento que marcou a gravação do DVD Somos Capazes

O Centro Cultural de Mangabeira se transformou em um grande palco com muita alegria, brincadeiras e descontração em mais uma edição da Tardezinha Inclusiva, neste domingo (31), em João Pessoa. E por um motivo pra lá de especial: é que durante o evento foi realizada a gravação do DVD Somos Capazes, em uma iniciativa da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Associação Paraibana de Autismo (APA) e Turma Tá Blz.

Crianças de vários bairros e até de outras cidades da Região Metropolitana tiveram um dia diferente com direito a lanche, brincadeiras, oficinas, pula-pula e brinquedos infláveis. Além disso, a programação da Tardezinha Inclusiva, que apresentou o tema ‘O amor está no ar’ – Love is in the air, contou com a apresentação da Turma Tá Blz, cantora Nik Fernandes, do DJ Jhony Fernandes, do palhaço Biscoito e personagens de desenhos infantis.

Para a chapeira Adriana Silva, moradora de Mangabeira, esse projeto é de fundamental importância que seu filho, Cícero Emanuel, de 7 anos, consiga se socializar e brincar com outras crianças. “É muito bom para nossos filhos e também para nós, mães de autistas, porque um projeto como esse proporciona lazer para toda a família. É um dia de muita diversão, e isso é importante na evolução de nossas crianças”, disse.

Já a enfermeira Maria Carmem, moradora de Santa Rita e mãe do Luís Gustavo, de 11 anos, participou pela primeira vez do Tardezinha Inclusiva. Ela elogiou a iniciativa e organização do evento, e disse perceber que momentos como esse deixam seu filho mais tranquilo e sociável. “De parabéns os organizadores do evento por nos proporcionar um dia diferente, de muita diversão. Para mim, que sou mãe de autista, é muito bom também porque nós e nossos filhos, nos distraímos e temos acesso a lazer e entretenimento”, comentou.

Momento de realização – A presidente da Associação Paraibana de Autismo (APA), Hosana Carneiro, falou da alegria em poder concretizar um antigo sonho do projeto, com a gravação do DVD Somos Capazes. Segundo Hosana, nesses mais de três anos de projeto, a sociedade e o poder público compreenderam a necessidade de se ter um evento referência, todos os meses, para que as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) possam se encontrar e interagir.

“O projeto reúne cerca de 500 crianças todos os meses e tem sido de extrema importância, principalmente para a saúde delas, porque sabemos que arte e cultura também é saúde. Sempre digo que a Tardezinha Inclusiva é uma oportunidade para que as famílias e os autistas se conectem, façam e mantenham amizades, o que é muito importante para todos”, afirmou.

Segundo Hosana, o DVD será distribuído nas escolas da Rede Municipal para que mais pessoas conheçam e tenham consciência do universo dos autistas. Ela comemorou o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Prefeitura de João Pessoa que, nesta terça-feira (2) estará recebendo um prêmio pelas ações em favor dos autistas. “O prefeito Cícero Lucena receberá no dia 2, o Prêmio Orgulho Autista Brasil como o único prefeito de todo o País a desenvolver iniciativas como essa, que reconhecem a necessidade cultural para pessoas autistas”, comemorou.

Olhar diferenciado – Nik Fernandes, uma das organizadoras do evento, comemorou a conquista, sobretudo para as crianças, e disse se orgulhar do trabalho que vem sendo feito em João Pessoa, pela Prefeitura. “Somos a única cidade do País que possui um projeto como esse. Isso mostra o olhar diferenciado e o coração de inclusão para acolher nossas crianças autistas e suas famílias”, disse.