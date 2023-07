Parceria na Saúde

Cícero Lucena participa da abertura da Caravana da Rede Cuidar 2023 ao lado do governador João Azevêdo

02/07/2023 | 18:00 | 97

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra participaram, neste domingo (2), da abertura oficial da Caravana da Rede Cuidar 2023, ação do Governo do Estado. Eles acompanharam o governador João Azevêdo no evento, que aconteceu no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, no bairro de Tambauzinho. A Caravana é realizada anualmente com atendimentos médicos especializados em cardiopediatria, pediatria e ortopedia nas diversas regiões do Estado.

De acordo com informações do Governo do Estado, a edição deste ano acontece de 2 a 15 de julho, em 13 cidades. A ação tem parceria com o Complexo Pediátrico Arlinda Marques e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB).O primeiro atendimento acontece nesta segunda-feira (3), em Monteiro; e segue nos dias seguintes por Princesa Isabel (4), ltaporanga (5), Cajazeiras(6), Sousa(7), Catolé do Rocha(8), Pombal(9), Patos(10), Picuí(11), Esperança(12), Guarabira(13), Itabaiana(14) e Mamanguape(15).