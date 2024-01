Prefeitura assina projetos que dão início a revitalização do Centro Histórico da Capital

Foram assinados, nesta quarta-feira (3), na sede da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura Municipal, em Água Fria, os primeiros projetos da Agência de Inovação Tecnológica de João Pessoa (InovatecJP). Um deles foi o do “Corredor Turístico Duque de Caxias” e, o segundo, o “Programa Espaços Inovativos: promovendo o empreendedorismo e capacitação inovadora em João Pessoa”.

O secretário da Secitec, Guido Lemos, explicou que o primeiro visa requalificar o Centro Histórico de João Pessoa, promover o empreendedorismo, o desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação nos setores do turismo, hospitalidade e da cultura do município.

“Ele é um primeiro passo e representa um esforço coletivo de várias secretarias do município, como a Seplan, Turismo, Funjope, Secitec, Segurança, Semob para juntos ressignificar o Centro Histórico, ampliar as oportunidades de lazer, hospitalidade e turismo naquele território, com foco na geração de novos negócios, emprego e renda”, comentou.

O projeto da Duque de Caxias terá abertura oficial nesta quinta-feira (4), a partir das 16h, no Centro Cultural de São Francisco, no Centro da cidade, com o Encontro de Empreendedores do Turismo e apresentação artística da banda Rubacão Jazz da UFPB e o canto da Ave Maria, 18h, com a soprano Izadora França e o pianista Lucas Bojikian.

O diretor presidente da Inovatec João Pessoa, Edvaldo de Vasconcelos, disse que hoje foi dado um passo importante. “Assinamos dois projetos de relevância para o município de João Pessoa. O primeiro voltado para o turismo e a cultura, que é o Corredor Turístico Duque de Caxias, para auxiliar na ocupação e revitalização do Centro Histórico, e o segundo voltado para a Educação, que será a implantação dos Espaços Inovativos nas escolas municipais, que irá implantar na rede educacional locais dedicados a ampliação da tecnologia”, explicou.

O projeto foi assinado também pela professora de Relações Públicas e Turismo do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Doutora Jamile Paiva, que acompanhou de perto a construção do projeto. Para ela, a proposta tem como estratégia valorizar o cenário cultural local para desenvolver uma marca (branding) para a Rua Duque de Caxias, a fim de que se ressaltem as qualidades distintivas do Centro Histórico de João Pessoa e projete sua posição como principal referência do turismo cultural da cidade.

“Além de qualificar o espaço urbano, recuperar, proteger e difundir o patrimônio cultural, arquitetônico e urbanístico do Centro Histórico de João Pessoa para atuar na reversão da imagem negativa gerada pela degradação e vazio urbano vivido nesse território. Investir na infraestrutura turística, como ampliação e melhoria em aeroportos, rodovias e transporte público para facilitar o acesso de visitantes. Sem falar que fortalecerá a dinâmica funcional, animação, cultural do espaço público, visando estimular a circulação de usuários, turistas e visitantes e abertura de cafés, bares, restaurantes, eventos, lojas e outros comércios”, ressaltou a professora.

Espaços Inovativos – O segundo projeto, “Espaços Inovativos: promovendo o empreendedorismo e capacitação inovadora em João Pessoa”, visa impulsionar o desenvolvimento econômico e promover uma cultura de inovação em João Pessoa. Pretende-se criar espaços físicos de apoio ao empreendedorismo inovador, distribuídos pela cidade, oferecendo uma ampla gama de atividades, desde workshops e cursos até eventos de integração e encontros temáticos.

O professor de direito, Doutor Aluísio Mário Lins Souto, do Centro de Ciências Sociais da UFPB, conduziu de perto os trâmites para a criação da agência e dos projetos, do ponto de vista jurídico. Ele explicou que um dos pilares essenciais é a oferta regular de workshops e cursos para desenvolver habilidades empreendedoras e criativas.

“Conectaremos rede para catalisar o crescimento econômico regional e oferecer orientação direta a empreendedores em estágios iniciais, superando, desafios comuns e acelerando o crescimento”, acrescentou o professor Aluísio Mário.

O projeto estabelece parcerias cruciais com instituições acadêmicas, promovendo pesquisa, desenvolvimento de tecnologias inovadoras e formação de novos talentos. “Além disso, oferecemos serviços de aconselhamento jurídico, contábil e administrativo para facilitar a abertura formal de empresas”, contou o professor de ciências jurídicas da UFPB, Aluísio Mário.

A área de execução do projeto compreende oito escolas municipais de ensino fundamental de João Pessoa. “No entanto, estamos abertos a sugestões e alternativas caso haja limitações no acesso a essas escolas, buscando espaços alternativos em instituições de ensino ou locais que incentivem o empreendedorismo”, acrescentou.

O projeto está planejado para uma duração de 12 meses, conforme detalhado no plano de trabalho publicado no diário oficial de João Pessoa.