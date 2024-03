ASSISTIR AO VIVO Pumas x Cruz Azul CAMPEONATO Mexicano 2023/2024, LIGA MX HOJE (31/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Pumas vs Cruz Azul é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2023/2024. Contudo, a bola rola HOJE (30/03) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem Pachuca como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas da Liga MX para o Brasil serão, a princípio, ERAM feitas todas elas pela ONEFOOTBALL. Entretanto, o app deixou de fazê-lo. A transmissão era feita apenas por STAR+ e ESPN, que também não tem mais transmitido. Assim sendo, fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

Existem canais internacionais que transmitem os jogos, veja a seguir.

Pumas vs Cruz Azul: Confronto Decisivo na Jornada 13 do Clausura 2024 da Liga MX

No próximo sábado, 30 de março, Pumas e Cruz Azul se enfrentarão no estádio Olímpico Universitário em um emocionante jogo correspondente à jornada 13 do Torneio Clausura 2024 da Liga MX. Este confronto, que tem nuances de clássico, promete ser um dos mais destacados do fim de semana de futebol.

**Contexto do Jogo:**

Pumas buscará uma nova vitória que os mantenha como protagonistas na tabela geral, pois atualmente estão fora das posições de liguilla. Por outro lado, Cruz Azul está em busca de uma vitória que o aproxime do topo da classificação do torneio. Ambas as equipes precisam somar três pontos para continuar aspirando ao título.

**Possíveis Escalações:**

Para este encontro, o diretor técnico do Pumas, Gustavo Lema, poderia escalar Julio González; Nathan Silva, Adrián Aldrete, Robert Ergas, Lisandro “Licha” Magallán; Rodrigo López, Ulíses Rivas, Eduardo “Toto” Salvio, Leonardo Suárez, César “Chino” Huerta; e Guillermo Martínez.

Por sua vez, o Cruz Azul poderia formar com Kevin Mier; Walter Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira; Lorenzo Faravelli, Rodrigo Huescas, Ignacio Rivero, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi; Uriel Antuna e Ángel Sepúlveda.

**Data, Hora e Transmissão:**

O jogo está programado para sábado, 30 de março, às 21:00 horas (hora local) no estádio Olímpico Universitário. Os torcedores poderão desfrutar do encontro através da transmissão da Televisa, especificamente pela TUDN (para sistemas de cabo) e pelo Canal de las Estrellas ou Canal 5 em sinal aberto.

**Streaming e Apostas:**

O jogo também estará disponível em streaming através da plataforma Vix Premium, que pode ser acessada através do Amazon Prime. Além disso, várias plataformas oferecem opções de apostas para este emocionante encontro.

Com a luta pela classificação para a liguilla em jogo, tanto Pumas quanto Cruz Azul buscarão dar o melhor de si para obter a vitória neste importante confronto. O estádio Olímpico Universitário será o cenário de um choque vibrante entre dois grandes do futebol mexicano.

ONDE ASSISTIR

Para assistir à transmissão online de MRNews

Canal Atlético San Luis x Mazatlan TUDN.COM sim STARPLUS SIM SÓ INTERNACIONAL OUTRO YOUTUBE LIGA MX (SÓ INTERNACIONAL)

 

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

Assim, como outros campeonatos de língua espanhola, o Mexicano também conta com a Apertura (primeira fase) e a Clausula (segunda fase). Por fim, Os clubes com mais vitoriosos da competição são o América, com 13 títulos, e o Chivas, com 12 títulos, seguidos de Toluca com 10, Cruz Azul com 9, Pumas, León e U.A.N.L Tigres com 7 títulos cada.

Campeonato Mexicano.

O Campeonato Mexicano, também conhecido como Liga MX ou Liga BBVA Bancomer MX, é uma das competições mais importantes e emocionantes do futebol no México. Fundada em 1943, a liga tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento e popularização do esporte no país. Com 18 clubes participantes desde 2004 (exceto na temporada 2019/20, quando teve 19 equipes), a Liga MX atrai uma base de torcedores apaixonados e oferece um alto nível de competição a cada temporada.