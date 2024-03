Cícero Lucena celebra sucesso do espetáculo Paixão de Cristo, destaca renovação da fé e convida população para assistir a última noite de encenação

O prefeito Cícero Lucena celebrou o sucesso do espetáculo Paixão de Cristo, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), cuja segunda noite de apresentação, nesta Sexta-feira da Paixão (29), mesmo com tempo chuvoso, lotou mais uma vez o adro do Centro Cultural São Francisco – Centro Histórico da Capital. O gestor, acompanhado da primeira-dama Lauremília Lucena, destacou o valor do evento para a cultura, parabenizou o talento do elenco de atores e atrizes, fez um convite para a população assistir a última noite de apresentação, neste sábado (30), e ainda falou em “renovação da fé e esperança em dias melhores”.

“Estamos, mais uma vez, editando a Paixão de Cristo e a cada ano a gente enriquecendo com a cultura local, trazendo atores nacionais, dessa vez também ator paraibano. Então, fico muito feliz em ter essa oportunidade, na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, de estar aqui assistindo a Paixão de Cristo, onde podemos e devemos renovar a nossa fé e a nossa esperança em dias melhores”, declarou o prefeito Cícero Lucena, que assistiu a primeira das duas sessões encenadas nesta sexta-feira.

A Paixão de Cristo conta com um time de mais de 40 atores e atrizes -paraibanos e de fora do Estado – que encenam o espetáculo em cerca de 120 minutos. Os convidados especiais para este ano para os papeis de Jesus Cristo e Maria são Leandro Lima e Paloma Bernardi, respectivamente. O cenário, técnica e figurino estão impecáveis, tudo sob direção do paraibano Edilson Alves. O adro da Igreja de São Francisco se transformou em um imenso palco – com várias estações – onde são contadas cada passagem da história de nascimento, vida, morte e ressureição de Jesus.

“A gente preparou um espetáculo de muita qualidade artística, estética e com uma estrutura muito boa. Nós estamos criando um público para esse espetáculo. Durante muitos anos ele não existia. Então, nós remontamos ele completamente aqui no Museu de São Francisco e estamos desenvolvendo plenamente esse projeto. De maneira que, a partir de agora, a gente tem uma marca registrada quando o assunto é Paixão de Cristo”, destacou o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa, Marcus Alves. “Contratamos por meio de editais de muita qualidade e envolvemos aí mais de 120 profissionais do teatro, atores e atrizes, a parte técnica, cenografia, iluminação, tudo isso para gente tem muito valor”, concluiu.

O ator Leandro Lima, que fez sucesso em novelas globais como ‘Pantanal’, ‘Terra e Paixão’, ‘Caras e Bocas’, entre outras, disse que voltar à Capital, sua terra natal, para interpretar Jesus Cristo está sendo especial. “Acho que é o maior personagem que já existiu, e eu me sinto representando cada uma das pessoas que está assistindo. Eu acredito muito que cada um tem Jesus e Deus dentro de si, então é uma responsabilidade grande, mas a doação também é muito grande, é um lugar de estar no palco doando amor, entregando emoção”, afirmou o ator.

Nem a chuva que caiu durante toda a noite de sexta-feira diminuiu a presença de público, que lotou o adro da Igreja de São Francisco, e aplaudiu cada passagem da narrativa bíblica. A emoção tomou conta da professora Maria Helena da Silva. “Não tem como não se emocionar, porque a história é muito bem contada e interpretada – foi tudo perfeito. Estão de parabéns, gostei demais. Quem não veio, venha, porque vale a pena”, recomendou.