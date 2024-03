Resultado do Fies 2024 é divulgado nesta quinta-feira

O resultado do Fies 2024 (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) será divulgado nesta quinta-feira (21). A classificação pode ser conferida no Portal de Acesso Único, do Ministério da Educação (MEC).

O Fies 2024 está oferecendo 112.168 vagas para financiamento de cursos superiores, sendo 67.301 vagas para o processo seletivo este primeiro semestre.

Veja abaixo tudo sobre a primeira edição do programa neste ano.

O que é o Fies e principais pontos do edital 2024

O Fies usa as notas que os estudantes obtêm no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e oferece o financiamento de cursos superiores em instituições particulares para estudantes com uma determinada faixa de renda.

O edital do Fies foi divulgado pelo Ministério da Educação no Diário Oficia da União (DOU).

Por meio do edital, é possível saber quais são as datas de inscrição e de resultado.

Além disso, o documento traz mudanças para a edição deste ano do programa.

Como funciona o Fies

Para pedir o financiamento, o candidato precisa ter participado do Enem, ter obtido média geral igual ou maior do que 450 pontos, e nota maior ou igual a 400 na redação.

Outro critério é o da renda familiar mensal, que deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.

Mudanças no Fies 2024

Conforme o edital, a partir do Fies Social, 50% das vagas serão reservadas para a estudantes de baixa renda que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que possuam renda familiar per capita de até meio salário-mínimo. Para esses estudantes, será permitido um financiamento de até 100% dos encargos educacionais.

Outra mudança é que o estudante poderá escolher até três opções de cursos. Antes, esses cursos escolhidos deviam pertencer a um mesmo grupo de áreas, o que impedia que a inscrição fosse feita em um determinado curso em diferentes instituições ou localidades, por exemplo. Agora, o candidato poderá escolher três opções de cursos de diferentes grupos de áreas do conhecimento.

Também foram incluídos cursos com maior empregabilidade e maior média salarial, além de cursos de licenciatura e pedagogia, voltados à atuação na educação básica.

Além disso, as vagas serão distribuídas do mais alto conceito de curso para o mais baixo, o que evitará a oferta para cursos ainda não avaliados.

Mais sobre o Fies Social

O Fies Social – que começa a valer agora – é uma nova possibilidade de financiamento para que estudantes de baixa renda consigam estudar em instituições particulares.

Por meio do Fies Social, quem está cadastrado no CadÚnico e tem renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa poderá pagar 100% dos gastos da universidade apenas depois da formatura.

Antes disso, o fundo de financiamento não estava fornecendo empréstimos que cobriam todas as despesas educacionais. Nesse cenário, quanto menor o salário médio da família, maior era a fatia da mensalidade que poderia ser paga só depois da formatura, mas não era possível alcançar os 100% de financiamento.

Então, com a mudança, os alunos com menor renda poderão chegar aos 100% de financiamento.

As novas condições oferecidas pelo Fies Social serão oferecidas a dois grupos de estudantes:

Inscritos no CadÚnico

Com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, que é no valor de R$ 706.

Inscrição no Fies 2024

De acordo com o edital do Fies 2024, o candidato deve acessar o Portal Único do MEC, fazer cadastro no “login único” ou logar com CPF e senha e preencher as informações solicitadas. Cada pessoa pode escolher até três opções de curso.

Após as inscrições, os candidatos ainda devem passar por mais seis fases:

Classificação;

Pré-seleção;

Participação em lista de espera;

Complementação da inscrição;

Comparecimento à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) das universidades;

Comparecimento ao banco após os procedimentos junto à CPSA das IES.

Resultado do Fies 2024

O resultado do Fies 2024 será divulgado no dia 21 de março, seis dias após o fim do prazo de inscrições.

Cronograma: das inscrições ao resultado do Fies 2024

Inscrição: 12 a 15 de março

Resultado do Fies 2024: 21 de março

Complementação da inscrição dos pré-selecionados: 22 a 26 de março

Resumo

Nesta reportagem você leu sobre o que é o Fies e descobriu as datas relacionadas com inscrição e resultado do Fies 2024. Além disso, aprendeu como funciona e como se inscrever no sistema. Por fim, conheceu mais sobre a nova modalidade de financiamento, que é o Fies Social.

