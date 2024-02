Cabo Gilberto e Queiroga se encontram em manifestação pró-Bolsonaro na Paulista

O deputado federal Cabo Gilberto e o ex-ministro da saúde, Marcelo Queiroga (PL), pousaram para uma foto juntos, neste domingo (25), na manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, em São Paulo. O evento, que segundo os organizadores foi em defesa do Estado Democrático de Direito, reuniu milhares de apoiadores do político.

A selfie compartilhada por Marcelo Queiroga nas redes sociais chama a atenção, já que ocorre em meio às divergências públicas entre ele e o deputado sobre os rumos do partido nas eleições desse ano em João Pessoa.

O médico foi escolhido pelo PL como nome do partido para disputar o pleito na Capital, contrariando o grupo de Cabo Gilberto, que vê na figura do ex-ministro a representação do diretório estadual do PL, na pessoa do deputado Wellington Roberto, com quem tem divergências profundas.

Nos bastidores, Queiroga o deputado Cabo Gilberto mantém boa relação política, mas a conjuntura das eleições de 2024 afastou os dois da convivência pública no quesito partidário. Na foto compartilhada no Instagram de Queiroga, ele e Gilberto aparecem sorrindo. O deputado não replicou a foto em suas redes sociais.

Ao chegar no local da manifestação, ainda pela manhã, o parlamentar disse que participava do ato para “lutar pela liberdade e pela democracia” e afirmou que o ex-presidente está sendo “perseguido”.

Na semana passada, em entrevista à CBN Caruaru, Bolsonaro reafirmou o apoio a Queiroga e fez elogios a Gilberto, mas pediu “um tempo” ao deputado.

Wellington Roberto comparece

Para a surpresa de alguns bolsonaristas, o deputado federal Wellington Roberto também compareceu ao evento e passeou em meio aos manifestantes. Ele não apareceu em cima do trio de Bolsonaro, assim como ocorreu com Queiroga e Gilberto. Em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, Roberto disse que atendeu a uma ‘convocação’ de Bolsonaro. “Estamos aqui para se manifestar pacificamente”, disse o parlamentar.

O ato

Não havia consenso sobre a quantidade de manifestantes até às 19h30 deste domingo (25), mas o ato atraiu milhares de pessoas, que ocuparam cerca de 10 quarteirões da Avenida Paulista, segundo a Folha de São Paulo, sendo que a concentração foi maior em sete quarteirões de acordo com a TV Globo.

Obedecendo Bolsonaro, os manifestantes não carregaram cartazes contra políticos ou instituições. A maioria se vestiu de verde e amarelo e muitos levaram bandeiras do Brasil e de Israel.

O ato ocorre em meio a investigações que a apuram a suspeita de que Bolsonaro participou de uma suposta tentativa de golpe. O tom dos discursos, no entanto, foi de críticas ao presidente Lula, de defesa do ‘Estado Democrático de Direito’ e de Israel na guerra contra o Hamas. Bolsonaro disse que queria mostrar ‘uma foto para o mundo’ com a manifestação deste domingo.

Presenças

Além dos paraibanos, compareceram ao evento aliados como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o pastor Silas Malafaia, que organizou o evento, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que busca o apoio do ex-presidente para as eleições deste ano, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Também estiveram no ato os governadores Romeu Zema (Minas Gerais), Jorginho Mello (Santa Catarina) e Ronaldo Caiado (Goiás) —todos aliados que são cotados para 2026 e por isso disputam o espólio eleitoral de Bolsonaro.