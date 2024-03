Dom Alcivan Tadeus visita e abençoa pacientes e profissionais do Hospital Municipal Santa Isabel

O bispo auxiliar da Paraíba, Dom Alcivan Tadeus, visitou, na tarde desta quarta-feira (20), o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), ocasião em que abençoou pacientes, profissionais de saúde e servidores que integram a equipe do hospital. Durante a visita, o religioso foi recebido pela diretora geral da unidade, a médica Adriana Lobão, e o pároco da Capela Santa Isabel, monsenhor Ednaldo Araújo dos Santos.

Dom Alcivan Tadeus, ao lado do monsenhor Ednaldo Araújo, celebrou uma missa, com a participação de pacientes e funcionários. “Os médicos, os profissionais da saúde, cuidam do corpo, nós cuidamos da alma e é importante que unamos essas duas coisas. Então, a casa de saúde deve ser sempre esse lugar onde podemos encontrar a dimensão humana. Que a comunidade do hospital, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, todos aqueles que fazem o corpo do hospital, possam cada vez mais se dedicar a esse trabalho, essa missão, e lutarem sempre para fazer o melhor pelo bem daqueles que aqui se encontram. Que aqui seja sempre esse lugar de acolhimento, de cuidado para com os doentes, os necessitados e, em especial, dos mais desalentados da sociedade, que precisam muito dessa atenção especial”, disse o religioso.

No encontro, a diretora-geral Adriana Lobão fez um resumo das ações realizadas pelo HMSI, que com suas diversas especialidades, tem contribuído para a saúde da população, garantindo atendimento de qualidade aos usuários da Rede Municipal de Saúde. “É uma equipe que está sempre disposta a fazer o melhor, de forma a contemplar as necessidades dos nossos pacientes”, ressaltou a médica.