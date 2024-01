5 curiosidades sobre as músicas de Chico César

O cantor e compositor paraibano Chico César completa 60 anos de vida nesta sexta-feira (26). Natural do município de Catolé do Rocha e dono de hits como “À Primeira Vista”, “Mama África” e “Beradêro”, Chico se consagrou como um dos artistas mais famosos da música brasileira.

Com isso, o Jornal da Paraíba trouxe algumas curiosidades sobre músicas da carreira do artista.

‘À Primeira Vista’ e desencontros

Chico César era amigo de André Abujamra, que sempre marcava para ambos se encontrarem, mas nunca aparecia.

“Ele marcava as coisas comigo para eu ir lá na casa dele, ele morava em Higienópolis com os pais e ele desaparecia, ele marcava comigo e não ia, ele esquecia ou ficava na casa de Anna, eu sei que ele me dava sempre canos”, disse Chico César em um vídeo, no seu canal do YouTube.

A música “À Primeira Vista” nasceu em um desses desencontros. Chico relata que esperou até as 22h30 por André até que decidiu ir para sua casa, que na época ficava no Bairro de Santo Amaro, em São Paulo.

Ele pegou um ônibus, sentou no último banco, abriu sua agenda e começou a escrever. No primeiro verso, ele escreveu “quando não tinha nada eu quis” e no último “quando vi você me apaixonei”, junto de outros versos que Chico considerou toscos.

Ao chegar em casa, Chico releu os versos e pensou que já que tinha uma música de amor escondida entre letras alternativas e undergrounds. Ele cortou isso e recomeçou a escrever “À Primeira Vista”.

‘Amarrara Dzaia Soiê’

O cantor relata que o refrão “Amarrara dzaia soiê/ Dzaia dzaia/ Aí iii iinga dunrã” nasceu quando ele estava ensaiando com um grupo de artistas, mas decidiu ir para casa porque os integrantes de seu primeiro grupo, o Câmara dos Camaradas, decidiu ir para uma show que ele não queria.

Já em sua casa, ele começou a tocar “À Primeira Vista” e fazer improvisos o que acabou virando o refão da música. O trecho, no entanto, não significa nada.

Quem é ‘Mama África’?

Quando ainda morava em São Paulo, nos anos 80, Chico estava esperando a visita de sua irmã Emerina, mas ainda era muito cedo para ele ir de táxi ou de ônibus. Com isso, ele foi a pé, do começo da rua João Dias, até o aeroporto.

Quando ele cruzou a rua Adolfo Pinheiro, Chico presenciou as mulheres da cidade grande indo trabalhar, passando com sacolas, o que o inspirou a criar o refrão da música “Mama África”.

Chico também pensou no continente africano como uma mãe de onde saíram tantos filhos para a América Central, América do Sul e América do Norte e como essa diáspora vira as costas para a mãe África. E como essa mãe África é explorada até hoje pelos colonizadores europeus e como pouco se retribui para o continente.

Homenagem a Elis Regina

“Beradêro” é a primeira música do álbum “Aos Vivos”, de Chico César, e também é uma homenagem para a cantora Elis Regina que morreu em janeiro de 1982.

A música em questão nasceu entre o final de 1984 e o início de 1985, quando Chico ficou hospedado na casa de um amigo poeta que era muito fã de Elis e a escutava sem parar.

O artista conta que, ao começar a escrever “Beradêro”, possivelmente a própria Elis não entendesse o local de endeusamento em que ela foi colocada, mas era apenas uma estrofe que não serviu para nada e acabou sendo engavetada por Chico.

Anos depois, quando Chico foi para São Paulo, ele se juntou com outros colegas para um show.

“E era um show de 4 artistas e tal, me lembrei que tinha aquela música referente à Elis e resolvi escrever mais três estrofes”, Chico contou.

Quando terminou de escrever e mostrou aos colegas sugerindo que eles abrissem o show com a música, eles se negaram. Contudo, Chico resolveu tirar uma música de seu repertório para cantar “Beradêro”.

Uma música para Roberto Carlos

Chico relembra que um dia, em sua casa, em São Paulo, ele recebeu uma ligação em seu telefone fixo, de Eduardo Lages, diretor musical e pianista de Roberto Carlos, que não conhecia pessoalmente na época.

Roberto queria gravar uma música de Chico, e Eduardo ficou com a missão de entrar em contato com o artista. Chico César nunca pensou que esse dia chegaria e que não tinha nenhuma música que combinasse com o estilo musical do rei, apesar de escutar muito a obra dele quando era criança.

Quando a ligação acabou, Chico ficou pensando o que poderia fazer para Roberto Carlos.

Chico César se lembrou que algumas músicas de Roberto tinham a ver com a música “New York, New York”, de Frank Sinatra, e pensando também no ritmo do foxtrote veio “Pensar em Você”.

Chico relata que se ele tivesse gravado de uma forma diferente, em que ele pudesse tocar de uma forma mais “canção” sem as marcações, talvez tivesse um resultado diferente.

Roberto Carlos recebeu a música mas não a gravou. Apesar de tudo, foi uma alegria para Chico de que havia em Roberto uma percepção sobre o trabalho dele como compositor.