Alunos do projeto Campeões do Amanhã conquistam pódios em prova de triathlon, em Maceió 

Os alunos de triatlo do projeto ‘Campeões do Amanhã’, da Prefeitura de João Pessoa, desenvolvido pela Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), conquistaram três pódios, na disputa do Circuito Ôxe Triathlo, o mais importante do esporte na região Nordeste, realizado no último fim de semana, na praia de Pajuçara, em Maceió-AL. Ao todo, nove atletas do programa participaram das provas e três subiram ao pódio.

Nos resultados do Mini-sprint geral, tivemos Victor Machado, que garantiu o terceiro lugar, já Victoria Machado foi vice e Giovanna Moura, que ficou na terceira posição. Além disso, a atleta Roberta David foi a campeã no Sprint, pela categoria de 40 a 45 anos. Resultados que confirmam a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido na modalidade, como explicou o secretário de Juventude, Esporte e Recreação, Kaio Márcio. “Demonstrou a importância do Campeões do Amanhã, como formador de atletas. Iniciamos sempre oferecendo a iniciação esportiva e a partir daí as equipes vão se destacando nas competições, como essa última. É importante agradecermos, também, ao Sesc Paraíba, que é um grande parceiro no projeto”, explicou.

A competição foi disputada em três categorias: Olímpica (1.500m de natação, 40km de ciclismo e 10km de corrida); Sprint (750m de natação, 20 de ciclismo e 5km de corrida); e o Mini-sprint (400m de natação, 10km de ciclismo e 2,5km de corrida), todas com versão masculina e feminina.

“É uma prova bem difícil, com um nível alto. Os meninos do projeto se superaram, e melhoraram os resultados da temporada passada. Nessa etapa, tivemos mais de 50 atletas por categoria, e ainda tivemos mais dois atletas, Kauan Nunes e Igor Neres, que conseguiram chegar entre os dez primeiros colocados. Gratidão a todos”, comentou a técnica, Fabíola Sobral.

O Circuito Ôxe Triatlo promove provas em seis estados do Nordeste: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A competição atrai principalmente atletas nordestinos, mas também recebe competidores do Sul e Sudeste do País.

Resultados Ôxe Triatlo

Victor Machado 3° geral mas (Mini-sprint)

Victoria Machado 2° geral fem (Mini-sprint)

Giovanna Moura 3° geral fem (Mini-sprint)

Roberta David – 1º lugar fem (Sprint) na categoria 40 a 45 anos

Campeões do Amanhã Triathlon – O projeto proporciona treinamento completo para jovens e adolescentes, que buscam uma oportunidade para se destacarem no esporte. São 12 alunos inscritos no projeto da Prefeitura de João Pessoa e um total de 384 atendimentos (aulas práticas) mensais.

Após as conquistas, o grupo já retornou aos treinos, focado nos próximos desafios, que ocorrem no mês de abril, em Aracaju, com mais uma fase do Ôxe.