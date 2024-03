Projeto garante espaço para mulheres com deficiência em hospitais da Paraíba

Um projeto aprovado pela Assembleia Legislativa da Paraíba garante espaços para mulheres com algum tipo de deficiência física em unidades hospitalares do Estado. A proposta estabelece que os hospitais tenham mesas ginecológicas adaptadas, para garantir um atendimento digno às pacientes.

O projeto será encaminhado ao governador João Azevêdo (PSB), que poderá vetar ou sancionar a matéria.

“Há uma grande queixa, por parte das mulheres, que em muitas unidades de saúde não têm espaço digno para os atendimentos mais simples. Com a aprovação do PL, a Secretária de Saúde do Estado será obrigada a disponibilizar esses equipamentos”, argumentou o deputado Inácio Falcão (PC do B), autor do projeto.