Procon-JP comemora Dia Mundial do Consumidor com atividade festiva na sede da Avenida Pedro I

O Procon-JP comemora o Dia Mundial do Consumidor nesta sexta-feira (15), com atividade festiva junto aos pessoenses que forem buscar atendimento no SAC da sede da Secretaria, localizada na Avenida Pedro I, 473, a partir das 8h. Além de um café da manhã, haverá distribuição de exemplares do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Cartilha da Mulher Consumidora.

A programação do Mês do Consumidor começou no dia 1º de março e se encerra neste sábado, 16, com a 1ª Corrida do Consumidor. O secretário Rougger Guerra salienta que diversas ações estão marcando a data comemorativa, o que é muito importante para marcar o momento. “Nesta sexta-feira estaremos recebendo o consumidor com um café da manhã para que haja confraternização junto ao servidor do Procon-JP que o acompanha o ano inteiro”, salientou.

Importância da data – O titular do Procon-JP lembra a importância de comemorar a data. “O Dia Mundial do Consumidor foi criado para lembrar os direitos dos cidadãos e também para alertar aos fornecedores de bens e serviços que as leis de proteção aos consumidores devem ser respeitadas”. O dia foi instituído em 1985 na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), tendo como base as Diretrizes das Nações Unidas.

Contra abusos – Para o secretário, a data também é importante para divulgar as diretrizes dos procons. “É uma forma de aproximar o cidadão dos órgãos de defesa do consumidor, já que implementamos a política municipal na relação consumerista através da orientação, educação, proteção e defesa contra abusos praticados pelos fornecedores de bens e serviços. Por isso dedicamos o mês de março também para implantarmos projetos e programas que facilitem a vida do consumidor”, afirmou Rougger Guerra.

Melhoria – Ele fala sobre os avanços na relação de consumo, como as criações do CDC e dos procons, que transformaram, para melhor, a vida do cidadão enquanto consumidor. “Os dois dispositivos garantem o cumprimento da legislação e o acolhimento do cidadão quando ele se sente desrespeitado em seus direitos. Alem da fiscalização diária, atuamos na área de educação para o consumidor e para o fornecedor, tentando evitar, na origem, os conflitos cotidianamente verificados na relação de consumo”, concluiu.

Serviço:

Café da manhã em comemoração do Dia Mundial do Consumidor

Local: Sede do Procon-JP (Avenida Pedro I, 473, Tambiá)

Data: 15 de março de 2024

Horário: A partir das 8h