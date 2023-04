Internacional

Cícero Lucena lidera missão da FNP em Portugal e Dinho Dowsley assume Prefeitura da Capital

07/04/2023 | 16:00 | 103

O prefeito Cícero Lucena se licenciou oficialmente da Prefeitura de João Pessoa na tarde desta sexta-feira (7). O gestor se afasta para liderar missão da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), da qual é primeiro secretário nacional, em Portugal. Com a impossibilidade do vice-prefeito Leo Bezerra, em compromisso institucional fora do Estado, assume como prefeito da Capital o presidente da Câmara Municipal, Dinho Dowsley.

“Fico muito feliz pois a FNP tem proporcionado muitos encontros, trocas de experiências entre gestões e nada melhor que esse intercâmbio. O presidente Edvaldo Nogueira me delegou a condição de chefe da delegação e isso me deixa feliz. Com certeza buscarei o maior número de informações que possam ser aplicadas à realidade das cidades brasileiras”, afirmou Cícero Lucena.

A comissão designada pela FNP será recebida pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). O grupo conta ainda com os prefeitos de Maceió (AL), João Henrique Caldas; de Ribeirão Preto (SP), Duarte Nogueira; de Maringá (PR), Ulisses Maia; de Osasco (SP), Rogério Lins; e de Candeias (BA), Dr. Pitágoras. A comitiva passará pelas cidades portuguesas de Matosinhos, Guimarães, Braga, Aveiro e Porto.

O prefeito Cícero Lucena afirmou viajar com tranquilidade pela confiança de que o vereador Dinho manterá o ritmo da gestão. Dowsley falou da satisfação de assumir o cargo. “Para mim é uma grande responsabilidade. Agradeço a Cícero e Leo pelo gesto e isso mostra a sintonia entre os poderes. Essa harmonia é muito importante e queremos nestes dias manter o ritmo de Cícero, fazendo o melhor pela população”, destacou.

Esta é a segunda vez que Dinho assume o comando da Prefeitura da Capital. A última foi em novembro de 2021, ainda em meio à pandemia da Covid-19. Durante o período em que estiver à frente do Executivo, a Câmara de João Pessoa será comandada pelo vereador Carlão pelo Bem (PL), vice-presidente da Casa.