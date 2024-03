Azul anuncia cinco voos extras para João Pessoa

A Azul Linhas Aéreas anunciou a sua malha aérea extra para o período de Corpus Christi, celebrado em 30 de maio, e João Pessoa (PB) será contemplada com cinco voos adicionais entre 29 de maio e 3 de junho, para atender a demanda de passageiros. Ao todo, na malha, serão adicionados 88 voos extras para todo o Brasil e a capital paraibana é a cidade do Nordeste mais procurada, atrás somente de Recife (PE), que contará com 13 voos extras, e Maceió (AL), com quatro voos.

A companhia aérea tem sido parceira da Paraíba, tendo já anunciado outros oito voos extras para os feriados da Semana Santa (dois voos) – entre os dias 27 de março a 1º de abril – e do Dia do Trabalho (seis voos) – nos dias 29 e 30 de abril e 2 de maio.

“Neste ano teremos uma quantidade menor de feriados prolongados, o que faz com que o cliente busque aproveitar esses períodos disponíveis. Com base nas análises de procura, estamos ofertando mais voos e assentos para destinos e origens que tradicionalmente têm maior demanda, com o objetivo de oferecer mais opções ao cliente”, comentou o gerente geral de Planejamento de Malha e Estratégia da aérea, Vitor Silva.

Para o secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, esses voos extras devem ter repercussão imediata na taxa de ocupação hoteleira, bem como representar crescimento no fluxo de turistas em bares e restaurantes da cidade. “Temos experimentado um período onde se pode ter uma tendência de não termos mais uma baixa estação, tendo em vista o investimento que as companhias aéreas têm feito na capital paraibana, fruto da intensa procura pelo destino”, pontuou o secretário.

Daniel Rodrigues reforçou que a cidade está recebendo investimento da Prefeitura com ações para melhorar a acessibilidade urbana, a segurança e principalmente estruturando os principais pontos de visitação, a exemplo do Centro Histórico. “Precisamos oferecer uma cidade onde os turistas superem a sua expectativa e retornem”, disse o secretário.

As vendas já estão disponíveis no site da Azul, Central de Vendas ou nas agências de viagens parceiras.