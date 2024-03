Prefeitura de João Pessoa se destaca como excelência em gestão transparente e vence mais de 20 prêmios em 3 anos

Uma gestão de excelência. Assim tem sido reconhecida a administração pública de João Pessoa nesses três anos de governo do prefeito Cícero Lucena. E esse reconhecimento vem sendo comprovado pelas inúmeras premiações recebidas desde o ano de 2021. São 23 prêmios que tratam de transparência pública – onde tem se destacado -, infraestrutura, saúde, controle interno e em vários outros setores, confirmando que o trabalho desenvolvido pelas mais variadas secretarias garante uma estrutura de confiança à população e respeito aos recursos públicos.

De acordo com o ouvidor geral do Município e secretário da Transparência Pública, Lucas Henriques de Melo, receber prêmios enaltecendo a transparência da Prefeitura de João Pessoa mostra que o trabalho está no caminho certo. “A cada dia estamos observando o crescimento da participação do cidadão no controle social e demandas da gestão. Tanto como forma de elogio, como solicitação nos canais da Ouvidoria Geral, e isto celebramos com bastante otimismo”, ressaltou.

Para Lucas Henriques de Melo, trabalhar a gestão pública com excelência é, entre outras responsabilidades, aumentar a eficiência da aplicação dos recursos públicos. “Entendemos que o controle social, seja por meio de ouvidoria ou acesso à informação, de forma simples e eficaz, é a melhor maneira de fomentar a prestação do serviço público, aumentar a eficiência da aplicação dos recursos, diminuir a corrupção e elevar a participação do cidadão”, frisou.

Kleber Marques, secretário executivo de Integridade, Governança e Prevenção à Corrupção, elencou o trabalho que vem sendo desenvolvido na gestão do prefeito Cícero Lucena para chegar ao nível de excelência que tem levado a Prefeitura a vencer vários prêmios. “João Pessoa, desde o início da gestão de Cícero Lucena, vem trabalhando a boa governança pública. Em 2022 e 2023, foram editados normativos que disciplinaram a governança de João Pessoa. Somos a primeira capital do Brasil a trazer como política pública a governança municipal, com um programa de Integridade e Compliance, o Farol”, enfatizou.

O secretário lembrou que João Pessoa foi um município pioneiro em criar uma secretaria específica para tratar da governança, integridade e prevenção à corrupção – a SEIG. “A governança é como o leme do navio. Só se tem boa saúde, educação, bem-estar, eficiência fiscal, se tivermos uma boa governança. Porque é ela, a governança, que fará com que todos esses elementos sejam geridos com melhor eficiência e eficácia, resultando em políticas públicas voltadas para população. E tudo isso é fruto de uma visão ousada e corajosa do nosso prefeito Cícero Lucena”, destacou Kleber Marques.

Transparência pública – Durante os últimos três anos, as práticas exemplares da Prefeitura de João Pessoa têm feito com que a administração se destaque especialmente na transparência pública. No fim do ano passado, por exemplo, a gestão venceu o Prêmio Band Cidades Excelentes em três categorias: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública. A premiação é uma das maiores e mais importantes do Brasil.

Também em dezembro de 2023, o prefeito Cícero Lucena recebeu um dos mais importantes prêmios nacionais de reconhecimento a práticas exemplares na administração pública. O gestor foi agraciado com a Menção Honrosa Líder de Destaque, do Prêmio Rede Governança Brasil (RGB) 2023, por ter sido considerado uma personalidade que se destacou na promoção e na defesa da governança em âmbito nacional.

Cidades Sustentáveis – Em junho do ano passado, Cícero Lucena recebeu o prêmio Cidades Sustentáveis. A vitória ocorreu na categoria Social – Cidades Grandes e veio como reconhecimento ao Programa Pão e Leite, que garante auxílio para alimentação de 7.500 famílias em situação de vulnerabilidade social na capital paraibana. O prêmio reconhece as boas práticas de cidades que estão avançando na implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Saúde – Esta é mais uma área da gestão municipal que tem comprovado sua eficiência. Em maio do ano passado, a Associação Beneficente Síria – HCor, por meio do programa ‘FortaleceRAS’, elegeu nove serviços da Rede Municipal de Saúde de João Pessoa como ‘Unidades InspiradoRAS’. A Prefeitura de João Pessoa também venceu prêmios por ações direcionadas ao cuidado animal, Educação, Turismo, Responsabilidade Previdenciária e Governança Previdenciária, transformação digital e Habitação.

Confira abaixo os prêmios recebidos pela Prefeitura de João Pessoa nos últimos anos:

