Manhã e tarde

Programação de férias do Parque Arruda Câmara começa na próxima terça-feira

07/01/2023 | 11:00 | 123

A partir da próxima terça-feira (10), o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), administrado pela Prefeitura de João Pessoa, inicia sua programação de férias oferecendo aos visitantes muita diversão com aprendizagem sobre fauna, flora e a história do local. Não é necessário agendar e a programação acontece nos dois turnos até o dia 10 de fevereiro.

A programação contempla crianças e adultos, oferecendo atividades como o Passarinhar, por exemplo, que é uma trilha para observar e fotografar pássaros existentes no parque. Há também uma trilha ecológica com alongamento, para aqueles que gostam de se exercitar enquanto contemplam a natureza. Para esta ultima é necessário usar tênis e trajes confortáveis para a prática de exercício físico.

Rodrigo Fagundes, diretor do Parque Zoobotânico, ressalta que a programação de férias dá ao visitante a oportunidade de conhecer a Bica. “Temos em nossa programação a visita ao Museu de História Natural, onde o visitante conhecerá a história do local, como também, durante as trilhas, a vida silvestre que habita aqui e a importância da preservação dessa mata”, afirmou.

Durante as atividades, os educadores ambientais acompanharão os visitantes em trilhas ecológicas educativas, que poderão observar a vida silvestre em meio à mata e também em trilha contemplativa. A maioria das atividades é gratuita aos visitantes. Porém, as sextas, sábados e domingos, o parque passa a oferecer a visita guiada, conduzida por moradores dos entorno. Para estas, é cobrada uma taxa de R$5,00 por pessoa.

Serviço – O Parque Arruda Câmara está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, bairro do Roger. O espaço de lazer fica aberto para visitação de terça-feira a domingo, das 8h às 17h, com fechamento da bilheteria às 16h. A entrada custa R$ 2,00 por pessoa e crianças até 7 anos de idade e idosos acima de 65 anos não pagam. Mais informações pelo telefone 3218-9817.

Confira a programação de férias completa:

Terça-feira

9h – Passarinhar

10h – Museu

14h – Passarinhar e Museu

Quarta-feira

9h – Desafio Ecológico

10h – Museu

14h – Desafio Ecológico e Museu

Quinta-feira

9h – Alongamento com trilha contemplativa

10h – Museu

14h – História da Bica (Museu);

Sexta-feira

9h – Trilha da Água

9h – Museu

14h – Trilha da Água

Sábado

9h – Jogo Lixo Zero

9h – Museu

14h – Jogo Lixo Zero

Domingo

9h – Museu

Visitas guiadas