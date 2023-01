Programação de férias da Bica começa na terça (10), em João Pessoa

Compartilhe















O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) inicia a programação de férias na terça-feira (10). As atividades acontecem no turno da manhã e da tarde, sem necessidade de agendamento, até o dia 10 de fevereiro.

A programação contempla crianças e adultos, com atividades como o Passarinhar, que é uma trilha para observar e fotografar pássaros existentes no parque, e também a trilha ecológica com alongamento, para aqueles que gostam de se exercitar enquanto contemplam a natureza.

Programação de férias na bica conta com diferentes tipos de trilha. Foto: Assessoria Bica

Os educadores ambientais acompanharão os visitantes em trilhas ecológicas educativas, para observar a vida silvestre e também em trilhas contemplativas.

A maioria das atividades é gratuita. Apenas nas sextas, sábados e domingos, a visita guiada, conduzida por moradores, custa R$ 5,00 por pessoa.

A Bica funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 17h, com fechamento da bilheteria às 16h. A entrada custa R$ 2,00 por pessoa e crianças até 7 anos de idade e idosos acima de 65 anos não pagam.

Programação de férias da Bica

Terça-feira

9h – Passarinhar

10h – Museu

14h – Passarinhar e Museu

Quarta-feira

9h – Desafio Ecológico

10h – Museu

14h – Desafio Ecológico e Museu

Quinta-feira

9h – Alongamento com trilha contemplativa

10h – Museu

14h – História da Bica (Museu)

Sexta-feira

9h – Trilha da Água

9h – Museu

14h – Trilha da Água

Sábado

9h – Jogo Lixo Zero

9h – Museu

14h – Jogo Lixo Zero

Domingo

9h – Museu

Visitas guiadas

