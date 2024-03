Paratleta de Cabedelo se apresenta em concerto com João Carlos Martins

O garoto perdeu a visão aos seis anos por causa de um glaucoma, mas desde então aprendeu a tocar nove instrumentos musicais: piano, flauta, ukulelê, bateria, escalete, pandeiro, pandeirola, triângulo e teclado.

Em 2023, a história de Marquinhos ganhou novo rumo, quando ele virou atleta e a música passou a fazer parte do treinamento.

No Fantástico, ele conheceu João Carlos Martins. No primeiro encontro o maestro prometeu que, no aniversário de Marquinhos, se apresentaria com ele.

Na última semana, os dois amigos, João Carlos e Marquinhos, se apresentaram lado a lado diante de mais de 400 pessoas na plateia.

O jovem tocou duas músicas com a orquestra, ambas composições do austríaco Franz Schubert – a Ave Maria e a Serenata.