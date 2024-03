IFPB vai receber três novos campi até 2026, confirma Governo Lula

O Instituto Federal da Paraíba vai receber três novos campi até 2026, conforme anunciado na manhã desta terça-feira (12) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os municípios paraibanos contemplados são Mamanguape, Sapé e Queimadas. Em todo o Brasil, serão 100 novos campi.

O anúncio da expansão dos institutos federais em todo o país acontece em meio ás comemorações dos 15 anos do surgimento dos IFs, substituindo assim os antigos centros federais de educação tecnológica.

A promessa é que todos esses campi sejam fundados até o término da atual gestão, em 2026, mas não foi divulgado um cronograma de inaugurações.

Antes do anúncio, quatro cidades paraibanas tinham se candidatado a receber um campus da instituição. As três que de fato foram selecionadas e Boqueirão, que acabou preterida.

Ao todo, serão 38 campi no Nordeste, 27 no Sudeste, 13 no Sul, 12 no Norte e 10 no Centro-Oeste.

De acordo com o Governo Federal, serão investidos R$ 3,9 bilhões em obras do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC).

Desse total, R$ 2,5 bilhões sserão usados para criar esses 100 novos campi. Já R$ 1,4 bilhão vai ser usado para consolidar unidades já existentes, com a construção de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos.