Cartaxo desiste de disputar prévias do PT para prefeitura de João Pessoa

O deputado estadual Luciano Cartaxo (PT) desistiu de disputar as prévias do PT para definição de quem será o candidato do partido à prefeitura de João Pessoa.

Não inscreverei meu nome para as prévias. Portanto não disputarei a candidatura à Prefeitura de João Pessoa”, afirmou, em nota divulgada através de sua assessoria, nesta segunda-feira (11).

Na nota, Cartaxo alegou perseguição interna de militantes favoráveis ao nome da deputada Cida Ramos para a disputa, sua principal adversária nas prévias.

Durante a disputa, aliados de Cida acusaram Cartaxo de violência política de gênero, após ele dizer na CBN que seria melhor preparado para a campanha por ter sido prefeito da capital por dois mandatos.

“Em toda minha trajetória política jamais havia sido acusado de cometer qualquer tipo de violência ou desrespeito. Recentemente até acusações completamente sem amparo na realidade foram feitas contra mim”, expôs Cartaxo.

Na sua avaliação, o tinha chances reais de ir para o segundo turno e eleger o próximo prefeito de João Pessoa. “Mas para isso precisaria ter um candidato competitivo. O eleitor quer debater a cidade. E nossa candidatura poderia oferecer uma gestão inteira de argumentos favoráveis para este debate”, completou.

Confira a nota na íntegra:

*NOTA LUCIANO CARTAXO*

Venho me dedicando nos últimos meses à construção de uma candidatura do PT à Prefeitura de João Pessoa, que passe pela união partidária e seja uma alternativa viável e competitiva ao eleitor.

Infelizmente setores do nosso partido optaram por promover uma disputa que somente tem servido para enfraquecer o PT em João Pessoa.

Em toda minha trajetória política jamais havia sido acusado de cometer qualquer tipo de violência ou desrespeito. Recentemente até acusações completamente sem amparo na realidade foram feitas contra mim.

Não estou disposto a duelar com companheiras e companheiros de causas e militância.

Por isso tomei a decisão de não participar de prévia interna do PT. Não inscreverei meu nome para as prévias. Portanto não disputarei a candidatura à Prefeitura de João Pessoa.

O PT tinha chances reais de ir para o segundo turno e eleger o próximo prefeito de João Pessoa. Mas para isso precisaria ter um candidato competitivo. O eleitor quer debater a cidade. E nossa candidatura poderia oferecer uma gestão inteira de argumentos favoráveis para este debate.

_João Pessoa, 11 de março de 2024_