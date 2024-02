ICV amplia serviço de ultrassonografia obstétrica e passa a realizar 2100 exames por mês

Nesta quarta-feira (31), o Instituto Cândida Vargas (ICV) sediou uma reunião estratégica com representantes dos distritos sanitários da Capital, visando aprimorar os serviços de saúde para gestantes. Atualmente, o ICV já realiza 1500 ultrassonografias por mês, mas a partir do dia 19 de fevereiro, o instituto oferecerá mais 600 exames no mês. Com isso, serão um total de 2100 por mês.

As vagas serão destinadas às gestantes que frequentam as Unidades de Saúde da Família (USF) sob a gestão da Prefeitura de João Pessoa. “O objetivo é fortalecer os laços entre a atenção primária e hospitalar, proporcionando um atendimento mais eficaz na maternidade. A reunião serviu para definir o melhor fluxo de marcação desses exames, garantindo um processo ágil e direto para as gestantes”, disse o diretor-geral do ICV, Quintino Régis.

Além desse avanço, o ICV anunciou um significativo aumento nas cirurgias ginecológicas a partir de fevereiro. No próximo mês, serão realizadas 100 cirurgias de laqueadura e histerectomia. Já em março, está previsto um aumento ainda maior, com 150 cirurgias.

Para a diretora do Distrito Sanitário I, Hilda Maria Meireles, a iniciativa irá contribuir para um atendimento melhor as pacientes. “O Instituto Cândida Vargas está de parabéns com esse espaço aberto e ampliado. Agora serão mais gestantes atendidas pela Maternidade Cândida Vargas. A gente vê essa parceria como algo extremamente positivo”, disse a diretora.

Essa expansão nas cirurgias ginecológicas destaca o compromisso do ICV em atender às necessidades abrangentes da saúde feminina, proporcionando cuidados abrangentes e especializados. O Instituto reafirma seu papel vital na promoção do bem-estar da comunidade de João Pessoa, oferecendo serviços que visam à saúde integral da mulher.

“A gente está muito feliz em poder ofertar essas ultrassons, pois tem gestantes que chegam aqui sem nenhum ultrassom nos últimos dias de gestação, com 40 semanas. Estamos realizados em poder agregar essas pacientes”, disse Thacianna Graça, coordenadora da ultrassom do ICV.