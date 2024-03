João Paulo Medeiros assume coluna de política do Bom Dia Paraíba

O jornalista João Paulo Medeiros vai reforçar a cobertura política da Rede Paraíba em João Pessoa a partir deste mês de março, já de olho nas Eleições municipais de outubro. Já no comando no blog Pleno Poder, no Jornal da Paraíba, João Paulo agora vai assumir também, a partir desta terça-feira (12), a coluna de política do Bom Dia Paraíba.

“Expectativa é muito grande e o senso de responsabilidade também. A ética, lisura e a credibilidade da Rede Paraíba de Comunicação impõem a seus profissionais, em qualquer área, a necessidade de fazer um jornalismo sério, comprometido com a verdade e com a população, com independência e zelo pela informação. E na política não é diferente. Um desafio que será ainda maior este ano, com eleições municipais nos 223 municípios paraibanos”, declarou João Paulo.

Antes apresentada por Laerte Cerqueira – que agora é editor geral de jornalismo da Rede Paraíba e só deve participar da coluna na TV de forma ocasional – a coluna tem o papel de discutir os principais assuntos do dia no âmbito da política no Bom Dia Paraíba.

“Nosso time de política está ainda mais afinado. De olho nos fatos com rapidez e, principalmente, com rigor na apuração e atenção ao que está por trás das declarações políticas. João Paulo vai trazer seu olhar perspicaz, crítico, irônico, para reforçar a equipe em João Pessoa, mas sempre com pé na Rainha da Borborema. E, claro, como teremos 223 eleições, vamos ficar atentos às disputas, em todo estado. Com opinião, interpretação, análises e, claro, bastidores”, garantiu Laerte.

João Paulo Medeiros já era conhecido do público do Bom Dia Paraíba e agora vai aparecer com mais frequência na telinha dos paraibanos. Ele vai trazer as principais notícias da polícia ao lado de Amy Nascimento, que é a nova apresentadora do Bom Dia Paraíba.

“João Paulo é o tipo de jornalista que conhece bem os bastidores da política e tem o dom de explicar e traduzir a importância dos fatos na vida das pessoas. Esse talento vem fortalecer a cobertura política do Bom Dia Paraíba, que sempre teve espaço aberto para o tema desde o início, há 37 anos”, explicou o editor-chefe do Bom Dia Paraíba, Anderson Melo.

João Paulo Medeiros segue com a cobertura política também no blog Pleno Poder, no Jornal da Paraíba, e na rádio CBN Paraíba. O núcleo de política da Rede Paraíba é formado por ele, Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e Felipe Nunes.