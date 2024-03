O que mudou no Aeroporto de João Pessoa após reformas

O Aeroporto Internacional Castro Pinto, de João Pessoa, ganhou mudanças e passou por reformas. Nesta sexta-feira (8), as mudanças foram apresentadas à imprensa. O Jornal da Paraíba listou o que mudou no Aeroporto de João Pessoa após as obras.

De acordo com a Aena, empresa espanhola que administra o aeroporto desde 2020, o lugar passa a ter 80% a mais de capacidade operacional com as mudanças.

Entre as novidades, estão mais opções de lojas, uma ampliação do pátio das aeronaves, uma nova área para voos internacionais no terminal de passageiros, entre outras adequações.

O que mudou no Aeroporto de João Pessoa?

Aeroporto de João Pessoa ganhou dois fingers;

Também ganhou o dobro do espaço nas salas de embarque e desembarque;

Pátio de aeronaves foi ampliado em 11 mil m² e recebeu três novas posições para parada de aviões, um incremento de 60% no número de voos simultâneos;

Novos sistemas e equipamentos automatizam processos de embarque e desembarque;

Mais opções de lojas, serviços, restaurantes. O aumento foi de quatro para dez lojas;

Nova sala VIP;

Terminal de passageiros agora conta com uma nova área para voos internacionais.

A Aena informou que a sala VIP, nova no local, vai ser um serviço pago, que os passageiros interessados vão poder utilizar. Além disso, anteriormente, a quantidade de lojas era quatro, ampliadas para 10, entre estabelecimentos comerciais e lojas de varejo.

O contrato de concessão entre a Aena e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) foi firmado em 2020, quando ficou definido a concessão do local para empresa pública de aviação espanhola pelos próximos 30 anos.

As mudanças feitas pela empresa são parte do contrato de concessão que foi firmado e estabelece melhorias contínuas em relação a estrutura do aeroporto. A Aena informou ao Jornal da Paraíba que esse cronograma de obras foi “encerrado” com as mudanças divulgadas nesta sexta-feira (8).