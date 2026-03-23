Lucas Ribeiro participa de inauguração de call center em Campina Grande e ressalta geração de emprego na Paraíba — Governo da Paraíba

O vice-governador Lucas Ribeiro ressaltou a abertura de novas vagas de emprego em Campina Grande durante a solenidade de inauguração da nova unidade da Orbital Atendimento, empresa de call center do grupo Stefanini, nesta sexta-feira (12). Na ocasião, ele destacou o papel da empresa que até o ano que vem ultrapassará a marca de 5 mil empregos oferecidos na cidade.

Lucas Ribeiro elencou vários fatores que fizeram com que a Paraíba se tornasse um ambiente de negócios propício aos novos investimentos. “O Governo do Estado criou e consolida o ambiente ideal para empresas e investidores virem pra cá. Fazemos uma gestão fiscal responsável e eficiente que contribui na atração de empresas. Importante ver aqui a quantidade de pessoas tendo muitas vezes a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho. A Paraíba já gerou um saldo de quase 30 mil postos de trabalho nos primeiros 10 meses deste ano e nosso trabalho é para continuar avançando”, afirmou o vice-governador.

A nova unidade da Orbital Atendimento, sediada no bairro da Palmeira, já iniciou suas atividades com 700 funcionários e previsão de expansão para 2.500 empregos, operando com Inteligência Artificial (IA) e tecnologias avançadas do mercado de atendimento.

O CEO da Stefanini, Marcos Piombo, agradeceu o apoio, e falou sobre as perspectivas. “Nenhum empresário investe em um lugar onde não tenha confiança e na Paraíba estamos no lugar certo com as pessoas certas. É esta percepção que faz com que a gente tenha mais motivação para investir e crescer mais”, ressaltou.

Também presente no evento, a secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, destacou o impacto do investimento para a economia do estado. “A expansão da Orbital confirma que a Paraíba vive um ambiente seguro e competitivo para novos investimentos. Cada emprego gerado é resultado do trabalho do Governo do Estado para atrair empresas e fortalecer a economia, ampliando oportunidades em Campina Grande e em todas as regiões”, afirmou.

Além da diretoria da empresa, estiveram presentes o secretário-executivo de Relações Institucionais do Governo da Paraíba, Adauto Fernandes, o secretário Executivo de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal, Dudu Dantas, o vereador Olímpio Oliveira, entre outros que prestigiaram a solenidade.